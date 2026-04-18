Il Liceo “Leonardo” di Giarre ha preso parte con impegno e determinazione alla fase nazionale della RoboCup Jr Rescue Line, confermando la propria presenza in un contesto di alto livello dedicato all’innovazione e allo sviluppo delle competenze STEM.

A rappresentare l’istituto sono stati gli studenti: Pietro Filippo Fabiano (3 O), Salvatore Giampetraglia (5 I), Elisa Strano (5 I) e Dario Privitera (3 O), subentrato nel corso della gara in sostituzione di Andrea La Monaca (3 Q). Un grazie ai coach ovvero i docenti che hanno seguito i ragazzi durante la competizione: ovvero il referente, prof. Ferdinando Loiacono e gli insegnanti: Marco Lombardo e Barbara Orto.

Nel corso della competizione, svoltasi in un ambiente altamente qualificato e competitivo, il team ha affrontato con serietà, spirito di squadra e determinazione le diverse prove previste, ottenendo un risultato complessivamente positivo.

Pur non avendo raggiunto la qualificazione alla fase europea, l’esperienza, voluta e sostenuta fortemente dalla dirigente scolastica, Tiziana D’ Anna, si è rivelata di grande valore dal punto di vista formativo. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le proprie competenze tecniche, sviluppare capacità di problem solving e rafforzare abilità trasversali fondamentali quali collaborazione, autonomia e gestione delle difficoltà.

Il percorso svolto nei mesi di preparazione e l’impegno dimostrato durante la competizione rappresentano un importante traguardo educativo e umano, confermando il valore di iniziative come la RoboCup nel processo di crescita degli studenti.

«Siamo orgogliosi dei nostri studenti -ha dichiarato la dirigente scolastica Tiziana D’ Anna- per l’impegno, la passione e la serietà dimostrati in una competizione così prestigiosa. Esperienze come questa -ha detto-rappresentano un’importante occasione di crescita, non solo sul piano delle competenze tecniche, ma anche sotto il profilo umano, favorendo lo sviluppo di autonomia, collaborazione e capacità di affrontare le sfide con spirito costruttivo».

Giarre, 18.04.26 U.S/P.T





Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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