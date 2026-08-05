Sarà la Compagnia dei Trovatori ad aprire la X edizione di “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello”, la rassegna culturale organizzata dall’omonima associazione Roccamaris APS e dal Comune di Campofelice di Roccella (PA).

Si riaccendono le luci ai piedi della torre superstite del Castello a mare con “Riccardo III. Il potere a pezzi”, una riscrittura originale del Riccardo III di Shakespeare in cui il giullare Sepillo, accompagnato dal menestrello Netroio, intreccerà Shakespeare con l’attualità, offrendo uno sguardo ironico e critico sui meccanismi del potere. Uno spettacolo coinvolgente che unisce tragedia, comicità e teatro civile in una forma sorprendentemente contemporanea.





Lo spettacolo che unisce la letteratura classica al teatro di strada e alla giullarata, fa parte de “I Racconti di Sepillo da Ypsigro”, il progetto originale della compagnia teatrale madonita.

Un gradito ritorno a Campofelice di Roccella per i Trovatori, la pluripremiata compagnia teatrale che nelle passate edizioni ha portato in scena “Il prestigio di un popolo” e “La pupara”.





Appuntamento quindi sabato 8 agosto 2026 al Castello di Campofelice di Roccella alle 21.00 per aprire insieme una nuova edizione della rassegna culturale estiva ricca di appuntamenti da non perdere. L’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito roccamaris.it, chiamare i numeri 3204561769 e 3492259557 o scrivere a info@associazioneroccamaris.it.

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