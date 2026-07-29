Con l’arrivo dell’estate a Campofelice di Roccella cresce l’attesa per la rassegna culturale “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello”, curata dall’Associazione Roccamaris APS con il sostegno del Comune di Campofelice di Roccella (PA).

Giunta alla sua decima edizione, la manifestazione è diventata negli anni un punto di riferimento nel panorama culturale del comprensorio, grazie a una proposta di alto livello e alla suggestiva cornice del Castello di Roccella, luogo ricco di storia e fascino.

Un appuntamento imperdibile con la storia, la musica, il teatro e l’arte: un calendario di eventi culturali ospitati ai piedi della torre superstite del Castello sul mare di Campofelice di Roccella, un invito a scoprire un luogo unico per storia, bellezza e valore culturale.





La decima edizione rappresenta un traguardo importante per una rassegna che, nel corso degli anni, ha ospitato artisti di fama nazionale e internazionale, proponendo appuntamenti di grande qualità che hanno sempre registrato un’eccezionale partecipazione di spettatori e visitatori.

Quest’anno sono in programma quattro appuntamenti che, tra musica e teatro, arricchiranno l’estate di Campofelice di Roccella e dell’intero comprensorio.

Si comincia l’8 agosto con la Compagnia I Trovatori e lo spettacolo teatrale “Riccardo III. Il potere a pezzi”, una riscrittura originale e provocatoria che fonde Shakespeare e la giullarata, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza teatrale intensa, sorprendente e profondamente attuale.

Si prosegue il 10 agosto con “Comu parranu” di Davide Campisi che, in una formazione in duo, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale in cui il suono si fa parola e il ritmo diventa racconto. Dai tamburi alle corde della chitarra, fino alle sonorità elettroniche, un concerto che intreccia la tradizione siciliana con i linguaggi contemporanei.





Il 16 agosto sarà la volta della musica del Trio Meridiano. Un atteso ritorno nella loro terra per i fratelli Andrea e Simone Fazio, dopo le esibizioni nei teatri di tutto il mondo, che insieme ad Antonio Agosta condivideranno con il pubblico un raffinato viaggio musicale con una rilettura originale dei brani di Astor Piazzolla, mantenendone l’intensità espressiva e mettendo in luce nuove sfumature sonore.

Gran finale il 18 agosto, dedicato ai bambini e alle famiglie, con lo spettacolo “Cipollino e Violetta on the road”: un’avventura teatrale tra luoghi fantastici e simbolici. Uno spettacolo poetico e divertente, ispirato ai celebri personaggi nati dalla fantasia di Gianni Rodari, in cui prendono vita figure straordinarie: dall’uomo eccessivamente dolce alla donna superefficiente, fino a un’eterna fanciulla e all’uomo del Paese del Vento.





Grazie alla musica, al teatro, all’arte e alla cultura, il Castello di Roccella torna a vivere, confermandosi luogo di incontro, condivisione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Tutti gli appuntamenti a ingresso gratuito avranno inizio alle 21.00.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito roccamaris.it, chiamare i numeri 320 4561769 e 349 2259557 oppure scrivere all’indirizzo info@associazioneroccamaris.it.

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