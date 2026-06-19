Si è svolta nella cornice del Giardino di Villa Castelnuovo, sede nazionale di Cia – Agricoltori Italiani, la conferenza stampa dal titolo “Resilienza Agrumicola: Innovazione e Gestione Idrica per il Futuro del Sud”, promossa dal Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla (CT) nell’ambito del progetto europeo “Citrus Fruits for Wellness”.

Insieme agli operatori dell’informazione, l’iniziativa ha riunito rappresentanti del mondo agricolo, istituzionale e scolastico per affrontare uno dei temi più urgenti per il comparto agrumicolo italiano: la necessità di costruire un modello produttivo capace di rispondere agli effetti della crisi climatica, della scarsità idrica e delle trasformazioni ambientali che stanno mettendo sotto pressione l’intera filiera del Sud Italia.





L’occasione ha avuto come fine anche quello di promuovere una nuova cultura della salute attraverso l’alimentazione consapevole, valorizzando al tempo stesso sostenibilità agricola, qualità delle produzioni e benessere delle nuove generazioni.

Al centro del confronto il futuro dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, simbolo di qualità, identità territoriale e sostenibilità, ma anche esempio concreto di un’agricoltura che punta oggi su innovazione tecnologica, irrigazione intelligente, tutela delle produzioni e valorizzazione nutraceutica degli agrumi.





Ad aprire i lavori è stato il Presidente di Cia Sicilia, Graziano Scardino, che ha fatto emergere con forza “la necessità di accelerare gli investimenti in infrastrutture idriche, ricerca agronomica e innovazione digitale per garantire competitività e continuità produttiva alle imprese agricole del Mezzogiorno.”

Il dibattito ha registrato gli interventi del Direttore del Consorzio Euroagrumi, Salvatore Rapisarda, del responsabile comunicazione del Consorzio, Salvo Falcone, della Dirigente scolastica dell’IPSEOA “Tor Carbone” di Roma, Cristina Tonelli, e della Vicepresidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, Elena Eloisa Albertini.

A coordinare la conferenza è stato il giornalista enogastronomico Valerio Caparelli che ha evidenziato come il progetto “Citrus Fruits for Wellness” rappresenti un modello innovativo di comunicazione europea capace di parlare soprattutto ai giovani, alle scuole e alle famiglie, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza di una nutrizione equilibrata e sul ruolo che l’agricoltura può svolgere nella costruzione del benessere collettivo.





“Oggi, il progetto europeo “Citrus Fruits for Wellness” non rappresenta soltanto uno strumento di promozione delle eccellenze agrumicole italiane, ma anche un modello culturale capace di mettere in relazione agricoltura, salute pubblica, sostenibilità ambientale e nuove generazioni. Concordo con quanto espresso dal presidente di Cia Sicilia – ha dichiarato Rapisarda nel suo intervento –, per cui l’agrumicoltura italiana non può più limitarsi a gestire le emergenze climatiche: servono programmazione, politiche strutturali e una visione condivisa che riconosca il valore strategico delle produzioni mediterranee per l’economia, il paesaggio e la sicurezza alimentare del Paese.”

Nel corso della conferenza, oltre al lavoro di ricerca e innovazione portato avanti dal Consorzio Euroagrumi con l’Università di Catania, particolare attenzione è stata dedicata al tema della promozione nelle scuole, dell’educazione alimentare e del rapporto tra salute, benessere e qualità delle produzioni certificate, con l’intervento di Salvo Falcone, che ha accompagnato i giornalisti intervenuti in un viaggio tra le città italiane e tedesche in cui si sta svolgendo il progetto Citrus Fruits for Wellness.





Con l’intervento della Dirigente scolastica dell’alberghiero “Tor Carbone” di Roma, Cristina Tonelli, l’iniziativa ha poi acceso i riflettori sul valore strategico dell’educazione alimentare come strumento di prevenzione, salute pubblica e crescita culturale, mettendo in relazione gli studenti e le giovani generazioni con il consumo di agrumi con corretti stili di vita, sostenibilità ambientale e tutela del patrimonio agricolo mediterraneo.

Infine, la Tonelli, nel dare ampia disponibilità nel proseguire insieme al Consorzio Euroagrumi l’esperienza di Citrus Fruits for Wellness, ha sottolineato l’esigenza di rafforzare il legame tra agricoltura, scuola e società civile, costruendo percorsi formativi che aiutino le nuove generazioni a riconoscere il valore del cibo, della qualità certificata e della sostenibilità delle produzioni agricole.





In chiusura di conferenza stampa la Vicepresidente del Consorzio di Tutela “Arancia Rossa di Sicilia IGP, Elena Albertini, ha ribadito come la sfida climatica si deve trasformare in un’opportunità di innovazione e crescita per il comparto agrumicolo italiano, a condizione che istituzioni, imprese, mondo della ricerca e formazione lavorino insieme per costruire un’agricoltura sempre più resiliente, moderna e sostenibile.

La conferenza ha evidenziato tutta la cura e la grande qualità di lavoro che gli agricoltori italiani in generale, e quelli siciliani in particolare, dedicano quotidianamente ai loro agrumeti: un’attenzione appassionata e un rispetto verso la natura e l’ambiente che diventa simbolicamente la stessa attenzione che il progetto Citrus Fruits for Wellness rivolge alla salute delle persone: ovvero, proteggere una coltivazione significa anche proteggere un patrimonio nutrizionale, culturale e territoriale che appartiene all’intera collettività.

Luogo: Roma, sede nazionale Cia – Agricoltori Italiani, Via Mariano Fortuny, 20, ROMA, ROMA, LAZIO

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