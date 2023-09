“Piena condivisione sul decreto del governo proposto dal ministro Fitto per l’istituzione di una Zes unica per il Sud al posto delle otto esistenti. Occorreva infatti una strategia unica che evitasse sovrapposizioni e che focalizzasse i traguardi da raggiungere grazie ai fondi di Coesione. Il Sud potrà adesso competere sia a livello nazionale che internazionale, nel rispetto delle varie vocazioni e specificità territoriali.

Una conseguenza diretta sarà la riorganizzazione delle modalità di spesa del fondo Sviluppo e coesione ma anche quella di uguali opportunità a tutto il meridione, una nuova semplificazione burocratica e la riduzione dei costi organizzativi e di gestione. L’obiettivo finale rimane quello di attrarre investimenti in grado di far decollare il Mezzogiorno – soprattutto quelli legati all’infrastrutturazione – e di sostenere concretamente quelle aree che risultano già connesse ai flussi commerciali internazionali”.

On Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.