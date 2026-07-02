Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna Rometta Street Food, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate messinese. Dall’1 al 5 luglio, a partire dalle ore 19.00, Piazza Pio di Rometta Marea si trasformerà in un grande villaggio del gusto con la manifestazione che unisce eccellenze gastronomiche, musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.





L’evento, patrocinato dal Comune di Rometta e organizzato da Euforia Eventi, porterà nel cuore di Rometta Marea decine di operatori provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni italiane, pronti a proporre il meglio dello street food contemporaneo e della tradizione gastronomica, in un percorso di sapori capace di soddisfare ogni palato.

Ma il Rometta Street Food è molto più di una semplice festa del gusto. Per cinque serate il pubblico potrà vivere un’esperienza completa tra concerti, spettacoli, dj set, danza, ospiti televisivi e momenti di intrattenimento completamente gratuiti.





Il programma di Rometta Street Food 2026

Ad inaugurare la manifestazione, mercoledì1luglio, sarà la cerimonia ufficiale di apertura con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza del Sindaco Nino Cirino, dell’Assessore Roberto Bottaro e del Presidente di Euforia Eventi, Francesco Torre.

La serata proseguirà con il DJ set e lo spettacolo firmato Performance Creations, mentre sul palco Peppe Rizzo e Simona Sottile accompagneranno il pubblico nel corso della serata inaugurale.

Tra gli ospiti della manifestazione saranno presenti anche Barbara Politi, volto RAI ed esperta di enogastronomia, e Gianni Marino, protagonista di MasterChef Italia 14, che incontreranno il pubblico tra gli stand gastronomici, partecipando attivamente alla manifestazione e concedendosi a foto e momenti di condivisione con i visitatori.





Giovedì 2 luglio, con la conduzione di Barbara Politi e Gianni Marino, presenti sul palco per tutte le serate della manifestazione, spazio allo spettacolo di danza con le esibizioni delle scuole Fun Fair e ASD New Step. A seguire saliranno sul palco i Sesta Marcia, pronti a coinvolgere il pubblico con la loro travolgente energia.

Venerdì 3 luglio sarà protagonista l’energia dei TumTumTarantella, con uno spettacolo che celebra la musica popolare attraverso ritmo, folk dance, tradizione e grande coinvolgimento. Sabato 4 luglio riflettori puntati su Jo Squillo, autentica icona della musica italiana, protagonista di una serata ricca di grandi successi e delle atmosfere che hanno segnato gli anni Ottanta e Novanta.

Il gran finale è in programma domenica 5 luglio. Alle ore 21.00 saliranno sul palco i FromDesire, con uno show ad alto tasso di energia, mentre alle 22.00 l’attesissimo concerto di Lorenzo Fragola chiuderà il Rometta Street Food 2026 con una delle voci più amate del panorama musicale italiano.





Le novità dell’edizione 2026

Tra le principali innovazioni di quest’anno spicca una novità destinata a migliorare l’esperienza dei visitatori: sarà infatti possibile acquistare direttamente presso ogni singolo stand le specialità desiderate, eliminando il tradizionale sistema dei token e riducendo sensibilmente i tempi di attesa.

Grande attenzione anche alle famiglie. All’interno dell’area della manifestazione sarà allestita una zona interamente dedicata ai bambini, con animazione e la presenza di personaggi ispirati ai Transformers, per permettere anche ai più piccoli di vivere cinque giornate all’insegna del divertimento.





Con ingresso gratuito, un ricco calendario di appuntamenti e un’offerta gastronomica d’eccellenza, il Rometta Street Food 2026 si conferma come uno degli eventi di punta dell’estate siciliana, pronto ad accogliere migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione e non solo.

Per aggiornamenti, programma completo e contenuti esclusivi è possibile seguire le pagine ufficiali Facebook e Instagram di Rometta Street Food e Euforia Eventi.

Luogo: Rometta, ROMETTA, MESSINA, SICILIA

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