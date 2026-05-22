Una serata evento dedicata alla cultura, al territorio e alla solidarietà internazionale. In occasione del quarantesimo anniversario del Rotary Club Catania Est – presieduto da Giovanni D’Antoni – mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 21, a Palazzo della Cultura di si terrà “Omaggio a Domenico Tempio”, iniziativa benefica promossa dal club service etneo a sostegno della campagna globale End Polio Now e della Rotary Foundation.

L’evento nasce per rendere omaggio alla figura di Domenico Tempio, poeta simbolo della cultura catanese e voce irriverente della Sicilia del Settecento, ma anche per valorizzare personalità contemporanee che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono alla crescita del territorio.





Nel corso della serata, condotta da Ramona Polizzi, verranno assegnati riconoscimenti a protagonisti del mondo della cultura, dell’informazione, dello spettacolo, dell’impresa e dell’impegno sociale. Tra i premiati figurano il cantautore Luca Madonia, il giornalista Mario Barresi, l’attore Eduardo Saitta, l’imprenditore Francesco Russo Morosoli, l’imprenditrice e comunicatrice Assia La Rosa, il presidente della Fondazione Marea – Isola Impresa Sociale Antonio Perdichizzi e il campione di salto con l’asta Giuseppe Gibilisco. Prevista inoltre la partecipazione degli ospiti Gino Astorina, Adriano Aiello e Luca Villaggio.

L’iniziativa unirà spettacolo, riflessione e solidarietà, inserendosi nel solco delle attività che il Rotary porta avanti in tutto il mondo a favore delle comunità più fragili. Parte del ricavato sarà destinato a End Polio Now, il programma internazionale attraverso cui il Rotary International, insieme ai suoi partner globali – tra cui OMS, UNICEF, Gates Foundation e CDC – è impegnato da decenni nell’eradicazione della poliomielite nel mondo.





Dal 1988 a oggi, grazie alla campagna globale sostenuta dal Rotary, i casi di poliomielite sono diminuiti di oltre il 99%, passando da circa 350mila casi all’anno a poche decine concentrate in aree limitate del pianeta. Un risultato storico che rappresenta una delle più importanti campagne sanitarie internazionali mai realizzate e che continua ancora oggi con attività di vaccinazione, prevenzione e sensibilizzazione.

L’evento del Rotary Club Catania Est vuole quindi assumere un significato che va oltre la celebrazione del quarantennale: unire cultura e responsabilità sociale, memoria e futuro, territorio e visione internazionale. Un’occasione per riaffermare il valore della solidarietà concreta e dell’impegno collettivo, attraverso una serata che intreccerà testimonianze, arte, riconoscimenti e partecipazione civile.

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