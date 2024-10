In un’epoca in cui la tecnologia domina le nostre vite, l’Istituto Geriatrico Siciliano di Palermo, gestito da Sereni Orizzonti, ha riscoperto il potere curativo della natura attraverso un innovativo laboratorio sensoriale. Gli ospiti della struttura hanno intrapreso un viaggio olfattivo e tattile nel cuore dell’autunno, trasformando semplici frutti di stagione in potenti strumenti di stimolazione cognitiva e benessere emotivo.

Il laboratorio, guidato con passione dall’educatrice Alessandra, ha visto protagonisti i grappoli d’uva matura, la dolcezza della zucca, la durezza delle castagne e l’aroma intenso dei melograni. «Abbiamo letteralmente messo l’autunno nelle mani dei nostri ospiti» spiega Alessandra. «L’obiettivo è quello di risvegliare ricordi e sensazioni attraverso il contatto diretto con la natura».

Ma non si è trattato di un semplice esercizio sensoriale. Il laboratorio si è trasformato in un vivace forum di discussione sulle proprietà nutritive e i benefici per la salute di frutta e verdura autunnali. Gli anziani partecipanti, veri e propri “saggi della tavola”, hanno condiviso aneddoti e ricette tramandate di generazione in generazione, creando un ponte tra passato e presente.

L’equipe di animazione della struttura sottolinea l’importanza di queste attività: «Stimolare i sensi negli anziani non è solo un piacevole passatempo, ma una vera e propria terapia. Toccare, annusare e discutere di cibi familiari aiuta a mantenere attive le funzioni cognitive e a combattere l’intorpidimento sensoriale».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di “terapia stagionale” promosso dalla RSA, che mira a sincronizzare le attività degli ospiti con i ritmi naturali dell’anno. «L’autunno, con i suoi colori caldi e i sapori ricchi, è una stagione particolarmente adatta per questo tipo di esperienze sensoriali» conclude Alessandra.

In un mondo che corre sempre più veloce, la RSA Sereni Orizzonti di Palermo ci ricorda che a volte, per andare avanti, bisogna fermarsi e toccare con mano la saggezza della natura. Un insegnamento prezioso che i nostri anziani, custodi di una conoscenza centenaria, continuano a trasmetterci con generosità.

