Dopo la sconfitta nella giornata d’esordio per Melrose Rugby Milazzo nel campionato di serie C. Prossimo impegno per la squadra mamertina è domenica 22 /10 /23 in casa contro il Nissa Rugby.

La trasferta di San Giovanni La Punta, di fronte l’esperta compagine San Gregorio Rugby , al netto del risultato, I ragazzi del coach Insaurralde nonostante tutto tengono testa al San Gregorio ed è al 20′ che si intravedono in fase d’attacco con delle incursioni della mischia per risalire il campo.

Proprio nel momento migliore per la compagine mamertina, sono gli Etnei a mettere a segno la terza meta che assicura un largo margine.

Il Melrose conscio del proprie forze , entrare sempre più in partita e inizia a gestire maggiori palloni in attacco e al 26′ grazie ad un’incursione di Mastroeni, il numero 12 Milicia riceve la palla per la meta del momentaneo 18-5, che con la trasformazione di Calderone diventano 7 i punti per il Merlose.

Il San Gregorio è stato bravo ad ottimizzare due errori dei ragazzi del Melrose, portando il risultato sul 33 a 7. Da quel momento il Melrose Rugby ha iniziato a giocare nella metà campo del San Gregorio e sono state tante le occasioni a pochi metri dalla linea di meta non concretizzate. Grazie a una meta di Rugolo e di Barcellona e a due cartellini gialli il risultato finale è stato di 33-17.

Domenica 22 /10 impegno per il Melrose Rugby in casa contro il Nissa Rugby.

La Nissa Rugby “torna” in serie C dopo lo stop “forzato” della scorsa stagione. con un nuovo staff tecnico, il coach Lo Celso:

quest’anno con smisurata voglia, determinazione e desiderio di far bene, la società nissena della palla ovale presieduta da Giuseppe Lo Celso al sedicesimo anno di attività, riscende in campo. Stop determinato dalla tardiva omologazione del “M. Tomaselli”. Il nuovo staff tecnico della prima squadra è composto dal tecnico Andrea Lo Celso, dai due vice-allenatori Gaetano Cammarata ed Emanuele Tringali, dal Team Manager Salvatore Letizia e dal preparatore atletico David Brucato.

Il campionato che ha preso il via domenica 15 ottobre ma, nella prima giornata , alla Nissa Rugby è toccato il turno di riposo.

La compagine di Caltanissetta , quindi esordirà sul campo, in trasferta a Milazzo, domenica 22 ottobre con il Melrose. Poi il 29 ottobre, prima gara casalinga al “M. Tomaseli” contro il forte Palermo, accreditato al salto di categoria.

Il tecnico Andrea Lo Celso sottolinea: “Riprendere è la nostra prima vittoria”.

Tante novità, molti giovani ed in roster anche dei ragazzi stranieri (senegalesi e ghanesi) che sono stati inserite in squadra tramite progetti federali sull’inclusione.

Questi ultimi sono dei neofiti ma, hanno tanta voglia e possono dare tantissimo sia sotto l’aspetto umano, sia sotto l’aspetto sportivo ma, soprattutto il club è si sicuro del generoso apporto da tanto a loro.

Per il Club Nisseno questo è il sedicesimo anno di attività e riprendere a giocare in campionato, dopo lo stop della scorsa stagione, e calcare il nuovo, meraviglioso “M. Tomaselli” per cui anche Nissa Rugby ha fatto tanto”.

Infine, c’è la consapevolezza un campionato di serie C, duro e molto competitivo, ma nello tempo sarà bello, di respiro regionale , divertente e dal tasso tecnico estremamente elevato dove tutto riusciranno a ben figurare.

MELROSE RUGBY MILAZZO. Sgrò, Calderone, Giallanza, Milicia, Foti, Mastroeni, Cambria, Grasso, Santoro, La Spada, Currò, Russo, Fanara, Pergolizzi, Rugolo, Barcellona, Gitto, Scaffatura, Italiano e Pinizzotto

Andata 22/10/23 ore 2^ Giornata ritorno 21/01/2024

Rugby “Melrose 1883” Milazzo – Nissa Rugby

Rugby I Briganti Librino – Palermo Rugby

Aquile Enna Rugby – Messina Rugby Lions

San Gregorio Rugby – Ragusa Rugby

Riposa Syrako Rugby Siracusa

Andata 29/10/23 ore 15:30 3^ Giornata ritorno 28/01/24

Nissa Rugby- Palermo Rugby

Aquile Enna Rugby- San Gregorio Rugby

Rugby “Melrose 1883” Milazzo -Syrako Rugby Siracusa

riposa Messina Rugby Lions