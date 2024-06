Presente domani alla cerimonia inaugurale alla presenza del capo dello stato Sergio Mattarella

Research Unit One (RUO), il rinomato centro internazionale di ricerca sulla comparazione giuridica, Think Tank al Parlamento Europeo, tra i partner della campagna nazionale “Mare di legalità”, promossa dalla presidenza nazionale di LNI, sarà presente, domani, venerdi 28 giugno, con il presidente, la docente di diritto processuale penale comparato, la professoressa Daniela Mainenti, all’ evento inaugurale, che si terrà presso il porto turistico di Roma a Ostia, all’autorevole presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



Grazie all’ accordo siglato tra il RUO e LNI, il RUO, in qualità di partner del programma della LNI “Mare di Legalità”; aderisce al progetto nazionale promosso dalla Lega Navale Italiana, che prevede l’impiego di otto imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata, che sono state affidate dall’autorità giudiziaria all’associazione, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, orientate all’educazione ai valori della legalità e che proprio domani saranno intitolate alla memoria e all’impegno di alcune vittime della mafia e del terrorismo.

I due prestigiosi enti hanno raggiunto un’ intesa per lo sviluppo congiunto di iniziative accademico-scientifiche, nonché progetti di ricerca focalizzati sulle “buone pratiche” di valorizzazione dei beni confiscati per finalità di interesse generale e sulla tutela dell’ambiente marino, con focus specifico al contrasto delle attività illegali e promozione della legalità diffusa, insieme unite, per la promozione di iniziative per la sostenibilità e la legalità nella gestione delle risorse marine, compresa la valorizzazione e l’impiego, per specifici progetti congiunti, delle imbarcazioni confiscate e affidate alla LNI.

