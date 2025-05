Auto Ferrari saranno presenti sabato 10 maggio al porto di Palermo, in occasione della visita al capoluogo siciliano della nave Amerigo Vespucci della nostra Marina militare.

Per celebrare questo importante evento, domani 10 maggio alcune vetture del Cavallino rampante, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo dei motori, saranno esposte per tutta la giornata lungo il molo di attracco della nave Vespucci al porto di Palermo, occasione unica per ammirare da vicino le iconiche “rosse di Maranello” accanto al veliero più bello del mondo, in un connubio di passione, tradizione e tecnologia che unisce insieme mare e motori. La presenza delle iconiche vetture sportive al porto sarà assicurata da Scuderia Ferrari Club Palermo, il club ufficiale dei ferraristi palermitani.

Pietro Purpura, presidente di Scuderia Ferrari Club Palermo: “L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere l’incontro tra due grandi eccellenze italiane: la storica nave Amerigo Vespucci e il mito Ferrari. Un evento imperdibile per tutti, appassionati, famiglie e curiosi.”

Scuderia Ferrari Club Palermo – ASD–APS, tra i primi dieci club ufficiali Ferrari al mondo, riunisce gli appassionati e i fan delle auto Ferrari, coniugando la passione per il motorismo sportivo con iniziative di solidarietà. Quest’anno il Club celebra il suo decimo anniversario.

