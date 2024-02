Uno spettacolo ricco di implicazioni letterarie, che alterna leggiadria e comicità a momenti di riflessione, impegno sociale e civile.

“A colpi di teatro” porta la firma di Felice Maria Corticchia, nella triplice veste di autore, regista e interprete: uno show unico nel panorama italiano, apprezzatissimo dal pubblico per la versatilità e l’adozione di registri e linguaggi diversi sulla scena.

Protagonista assoluto è il teatro, come suggerisce lo stesso titolo, nelle varie declinazioni che abbracciano la tradizione popolare e i riferimenti letterari colti, passando attraverso il profondo significato semantico e simbolico delle opere di autori quali Alessandro Manzoni, William Shakespeare, Pablo Neruda e Alda Merini.

Lo stesso regista è un fine scrittore: le sue opere “Orrore giudiziario”, “Mussolini il primo mistero italiano” , “Un morso alla Grande Mela” , “Spiragli” , “La cucina siciliana a modo mio” ne raccontano la poliedricità e la profonda cultura.

Il suo sesto libro uscirà a breve.

Di formazione classica, Felice Maria Corticchia nato nel 1966, allievo del drammaturgo Renzo Casali alla Scuola europea di Cinema di Milano, torna nella sua Palermo con una proposta artistica di altissimo profilo culturale: lo spettacolo è in programma al Teatro “Marcello Puglisi” in viale Francia sabato 2 marzo alle 21:00.

L’opera raccoglie rare e accurate pagine teatrali, magistralmente scritte dal regista, scrittore, sceneggiatore e attore: la sua recitazione emoziona e commuove, all’insegna di una mirabile commistione tra arte romana e accenti siciliani esaltata da un’ironia sottile e avvincente.

Felice Maria Corticchia ha compiuto esperienze artistiche e professionali di grande valore: è stato direttore artistico della Fiera di Milano dal 2001 al 2011 , organizzando grandi eventi e concerti con artisti stranieri e italiani del calibro di Andie MacDowell, Fabio Concato, Stefano Bollani, Irene Grandi, gli Oasis e i Deep Purple.

Ha collaborato con la Raia fianco di attori come Giancarlo Giannini, Daniela Poggi e Fabrizio Gifuni con cui ha lavorato, in qualità di assistente alla regia, nella fiction “Le cinque giornate di Milano” con la direzione di Carlo Lizzani.

Regista sensibile, attore e interprete empatico, mattatore poliedrico e versatile, ha attraversato decenni di teatro, cinema e spettacolo in Italia tra consensi di pubblico e critica, spaziando con disinvoltura dal genere comico al dramma.

Nell’arco della sua carriera è stato insignito di numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui figurano i Premi “Anfora di Calliope”, “Prestige per le Arti” e “Magna Grecia International New York”.

In qualità di migliore regista, nello specifico, ha ricevuto il Premio “Ischia” – per il teatro – e il Premio “Città di Soncino” .

Nel 2019 è stato selezionato ai Globi d’Oro per il migliore documentario per il cinema con “Michele Russo, una vita per la pittura”.

A impreziosire il suo curriculum, anche il Premio “Etna” quale eccellenza siciliana nel mondo, il Premio “Casartigiani” per le arti cinematografiche e il Premio alla carriera “Andrea Camilleri”.

Dal settembre 2023 è direttore artistico del Premio Cinema “Massimo Jaboni”.

“A colpi di teatro” , che si avvale di Antonello Russo in qualità di aiuto regista, rappresenta una straordinaria occasione, per gli spettatori palermitani, di approfondire la conoscenza di Felice Corticchia nelle vesti di autore capace di sintonizzarsi con le dinamiche sociali contemporanee aprendo finestre di attualità che stimolano riflessioni e dibattiti su temi di grande rilevanza collettiva.

Ad accompagnare musicalmente Felice Corticchia sul palco, saranno Alberto Di Marzo e Katy Maiorana, entrambi palermitani.

Il primo, che vanta una carriera quarantennale, si è diplomato al Guitar Institute of Technology di Los Angeles ed è stato allievo della leggenda del rock Joe Di Iorio, chitarrista, compositore e produttore discografico statunitense.

La seconda, cantante e chitarrista, figura tra le voci più belle del panorama siciliano, ed è particolarmente rinomata per l’interpretazione dei brani della popstar Madonna.

Insieme a Felice Corticchia ci sarà anche la giovane e bella attrice e conduttrice televisiva Sonia Hamza, apprezzata anche per l’attività di organizzatrice di eventi artistici.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 391.7655724.









Fotografie di Paola Lustrissimi e Maurizio Russo

Luogo: Teatro “Marcello Puglisi” , viale Francia , PALERMO, PALERMO, SICILIA

