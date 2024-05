Sarà presentato alle ore 15 di sabato prossimo, nei locali della sede del Coni Sicilia, in via Notarbartolo a Palermo, il corso di formazione per “Personale trainer” organizzato dalla Scuola Nazionale dello Sport Libertas. «La parte pratica del percorso formativo – riferisce il professore Giuseppe Mangano, presidente del Comitato Regionale Libertas Sicilia – si svolgerà presso i più qualificati Centri Sportivi Libertas di Palermo mentre per le lezioni teoriche sarà utilizzata la sala congressi del CONI in via Notarbartolo, proprio dove sabato prossimo sarà presentato il corso di formazione».

All’interno delle ore del percorso formativo, realizzato da formatori nazionali, è previsto un corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation), supporto di base delle funzioni vitali, che prevede procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico indispensabili nel soccorso a chi ha già perso coscienza.

A conclusione del percorso formativo è previsto un tirocinio di 60 ore e la successiva consegna dei diplomi.

Luogo: Coni Regionale, Via Emanuele Notarbartolo, 1/G, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.