Sac: Non daranno le dimissioni. L’unica è candidare Torrisi a Ministro dei Trasporti

Sulla polemica aeroportuale intervengono Socialdemocrazia Sd e Mec.

“Il problema non è la cenere, ma cosa si fa quando c’è un’eruzione. Così come il problema non fu l’incendio, ma cosa è stato fatto per prevenirlo e poi dopo per gestire i disagi. In tutti i casi, la risposta è stata un’evocazione della benevolenza delle divinità.”

A sintetizzare la situazione della capacità gestionale è Claudio Melchiorre, Presidente Mec che aggiunge: “la cosa che siano stati offerti viaggi dalla speranza verso altri aeroporti a 500 euro è da paese delle trappole. Chi ha lasciato fare, decida se si sente più gatto o volpe.”

Chiosa Vicky Amendolia, Vicesegretario nazionale di Sd: “Sappiamo che nessuno della governance dell’aeroporto deciderà di dare le dimissioni, nonostante l’azzeramento delle capacità gestionali decretato dai fatti. Allora la nostra proposta è chiara: proponiamo che il dr. Nico Torrisi sia nominato ministro dei trasporti dal Presidente del Consiglio. Meglio se con una cerimonia di investitura regale.”

I comitati Vussia, il Mec e Socialdemocrazia Sd assicurano assistenza legale per tutti i passeggeri che desiderino ricorrere per danno biologico, truffa o profittazione per i passaggi a 500 euro, perdita delle vacanze a causa dell’assenza di piani di intervento. Gli interessati possono scrivere a movimentomec@gmail.com

Odg: SL104853





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.