“Quello che sta accadendo sulle dighe siciliane è di una gravità inaudita. Le dimissioni di massa degli ingegneri responsabili e dei responsabili della sicurezza rischiano di mettere in ginocchio non solo il settore agricolo, ma l’intero sistema di gestione delle acque per uso civile. E il governo regionale che fa? Nulla. Da settimane la situazione è nota, eppure tutto resta fermo, con un pericoloso silenzio da parte del presidente Schifani e del suo assessore di riferimento”.

Lo dichiara il deputato regionale del Partito Democratico, Dario Safina, annunciando di aver depositato una richiesta urgente di audizione in Terza Commissione per il presidente della Regione Renato Schifani.





“Se davvero Schifani si considera un ‘parlamentarista’, come ama definirsi, allora venga in Commissione a riferire su cosa sta succedendo. La gestione delle dighe non può essere trattata come una questione secondaria: parliamo di un’infrastruttura strategica per l’isola, che impatta direttamente sulla vita di cittadini, agricoltori e imprese. Serve trasparenza, servono risposte. Il presidente della Regione ha il dovere di chiarire se queste dimissioni siano legate esclusivamente a questioni economiche o se dietro ci siano problemi ben più profondi, legati alla gestione degli interventi sulle infrastrutture idriche”.

“Il Partito Democratico – conclude Safina – non resterà a guardare mentre il governo regionale si nasconde dietro il caos della sua stessa burocrazia. Pretendiamo risposte immediate e soluzioni concrete”.

