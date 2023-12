“Le lunghe ombre sulla sanità trapanese scoperte dalla Guardia di Finanza con l’operazione “Aspide” di oggi lasciano l’amaro in bocca. La salute pubblica dovrebbe essere al primo posto rispetto a qualunque altra cosa.

Piena fiducia nell’operato della magistratura e della Guardia di Finanza per il lavoro svolto, nella consapevolezza che i fatti sono ancora in corso di accertamento e i 17 indagati a vario titolo per diversi reati, avranno l’occasione di far emergere fatti a discolpa.

Dai fatti indagati, però, emerge una verità già nota da tempo e cioè che La sanità siciliana continua ad essere gestita nell’ottica di un mercimonio che la fa annaspare a scapito degli utenti tutti.

È tempo che ci si adoperi tutti affinché la sanità torni ad essere credibile e funzionante”.

Questa la dichiarazione del deputato regionale trapanese del Pd Dario Safina, dopo i fatti di cronaca che hanno interessato oggi la città di Trapani.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.