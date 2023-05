Test di prevenzione e screening gratuiti nel cuore pulsante dello shopping: è l’iniziativa promossa dal parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, e dal NurSind Catania, sindacato delle professioni infermieristiche, in occasione della ‘Giornata internazionale dell’Infermiere’ che si celebra ogni 12 maggio.

Venerdì prossimo, infatti, le donne e gli uomini in camice bianco saranno a disposizione della clientela e degli ospiti di Centro Sicilia per promuovere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. Un box della galleria diventerà, per un’intera giornata, una sorta di mini ambulatorio in cui potere effettuare gratuitamente esami di monitoraggio e rilevazione dei parametri vitali: nel pieno rispetto della privacy e seguendo gli standard sanitari previsti, sarà possibile sottoporsi ai test per la pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione, emoglucotest, elettrocardiogramma e walking test. I professionisti del NurSind, liberi dal servizio presso gli ospedali d’appartenenza, saranno a disposizione degli avventori del Centro Sicilia a partire dalle 9.30 fino alle 20 celebrando in mezzo alla gente la Giornata internazionale a loro dedicata.

“E’ il modo migliore per ribadire il valore della professione infermieristica particolarmente apprezzata ed elogiata durante il periodo difficile dell’emergenza pandemica, ma adesso quasi dimenticata da istituzioni e società. Per questo siamo particolarmente grati a Centro Sicilia che ci consentirà di stare accanto alle persone in un luogo di svago, decisamente diverso, quindi, da una corsia ospedaliera”, ha detto Vincenzo Neri, dirigente territoriale NurSind – Catania.

“Prima la salute è innanzitutto un modo di essere, per questo abbiamo voluto fare nostra la proposta del NurSind, offrendo ai nostri clienti un servizio che è un’opportunità e un percorso facilitato di avvicinamento ai corretti stili di vita. Un ringraziamento, quindi, agli infermieri che hanno scelto di celebrare assieme a noi la Giornata a loro dedicata”, ha sottolineato il direttore di Centro Sicilia, Giuseppe Bella.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.