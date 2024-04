“Oggi da Roma una corposa delegazione della Uil-Fpl Sicilia non ha fatto mancare il suo grido d’allarme in una piazza gremita di bandiere blu- così in una nota Totò Sampino, segretario regionale che a margine del corteo di stamane indetto congiuntamente alla Cgil, dichiara: “Una manifestazione sentita quella di oggi con l’apporto fondamentale della segreteria nazionale della Uil-Fpl, che vuole accendere i riflettori sulla sanità pubblica, a nostro parere sempre più in pericolo, sul tema della sicurezza sul lavoro e sulla crescente pressione fiscale che sta aggredendo il potere d’acquisto degli italiani. Sono tutti temi prioritari che toccano la vita di famiglie e lavoratori, soprattutto al Sud e in Sicilia dove la povertà è dilagante e la sanità in basso alle classifiche e agli standard previsti. Preoccupazioni colte anche nell’intervento del nostro leader Pierpaolo Bombardieri e che ci spingono a chiedere al governo nazionale più attenzione e più impegno attraverso misure concrete e immediate da mettere in campo con tempestività senza attendere incroci fastidiosi con i vari appuntamenti elettorali”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.