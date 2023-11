In considerazione dei cambiamenti climatici che interessano il nostro pianeta, l’Accademia di Medicina di Torino, con il supporto di Fideuram, ha organizzato per il 27 novembre alle ore 18:00 in Via Po 18, una riunione scientifica nel corso della quale verranno dibattuti i problemi sulla salute e sull’economia che essi hanno indotto e che presumibilmente indurranno nei prossimi anni.

Moderati dal prof. Giancarlo Isaia, Presidente dell’Accademia di Medicina, interverranno il Prof. Paolo Vineis dell’Imperial college di Londra, il Dott. Roberto Mezzalama del Politecnico di Torino e Giancarlo Fonseca, Country head – Lombard Odier Funds

Per intervenire all’incontro occorre prenotarsi (accademia.medicina@unito.it).

Luogo: Aula magna Accademia di Medicina di Torino, via po 18, 18, TORINO, TORINO, PIEMONTE

Data Inizio: 27/11/2023

Data Fine: 27/11/2023

Ora: 18:00

Artista: Accademia di Medicina di Torino

Prezzo: 0.00

