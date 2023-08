Salvatore Guglielmino interpreta magistralmente Ulisse nell’Ade in una inedita messa in scena dell’Odissea

Un viaggio ricco di emozioni tra ricordi ed avventura quello raccontato dal regista ed attore Salvatore Guglielmino in “Ulisse nell’Ade- ultima rotta”, applaudito spettacolo promosso dalla rassegna Mitoff per il cartellone del Catania SummerFest con il patrocinio della Regione Siciliana Assessoratoallo Spettacolo e del Comune di Catania Assessorato alla Cultura.

Nell’imponenza del Castello Ursino tra ombre e luci studiate appositamente per arricchire l’intenso atto unico, con movimenti scenici tra palco e platea, Salvatore Guglielmino nelle vesti di Ulisse, il re di Itaca in perenne contrasto con gli Dei, racconta attraverso una particolare analisi psicologica del protagonista il X e XI libro dell’Odissea e parte del poema epico greco Telegonia.

Lo spettacolo coinvolge ed affascina lo spettatore in questo doloroso e drammatico viaggio, fedele nei dialoghi recitati al testo originale, che in questo cammino introspettivo di Ulisse vedrà tutte le anime che si affollano nell’Ade desiderose di parlare con un vivente.

Emozionante il dialogo con l’indovino Tiresia che predisse ad Ulisse il suo sicuro ritorno a Itaca e la sua morte in età adulta sulla terra ferma capace di nutrire di emozioni il pubblico, generoso negli applausi, attraverso la scoperta di apprendere nelle parole della madre, che credeva ancora viva, la sua stessa morte tanto che nell’epilogo chiederà lumi al Dio Ade e a sua moglie la Dea Persefone.

Una diversità in cui il protagonista nei molteplici momenti, accompagnato dalle straordinarie interpretazioni degli attori Franco Colaiemma, Marta Limoli e Laura Sfilio, ritrova se stesso dopo un eterno vagare ricco di stimoli e sentimenti sempre più intensi dall’amore alla morte passando per la paura e il dolore della perdita.

Ancora una volta un ispirato Salvatore Guglielmino appassionato studioso del mondo classico, dalla magistrale interpretazione, ha analizzato il nostro presente rivisto nel passato attraverso il peregrinare di Ulisse, personaggio dall’indiscutibile fascino.

