In un’epoca caratterizzata da ripetute crisi finanziarie e incertezze economiche, diventa sempre più cruciale gestire i propri risparmi e proteggere il proprio patrimonio.

Salvatore Passè, consulente finanziario e patrimoniale, si pone come guida delle famiglie che vogliono gestire meglio i propri risparmi e proteggere il loro patrimonio.

“Aiuto le famiglie di professionisti e imprenditori a gestire e proteggere il loro patrimonio evitando di perderlo a seguito di eventi improvvisi durante le fasi della vita“, afferma Passè, sottolineando l’importanza di un impegno costante nel fornire supporto e consulenza.

“Il panorama finanziario degli ultimi decenni è stato caratterizzato da una successione di crisi che hanno scoraggiato e sfiduciato i risparmiatori” – afferma Passè – “È giunto il momento di accettare l’incertezza come una costante e agire proattivamente con delle strategie mirate per trasformarla in un’opportunità”

Per condividere la sua ultraventennale esperienza e i suoi consigli, Salvatore Passè ha pubblicato “Come costruire la tua Fortezza Patrimoniale”, un libro che offre un approccio strategico e consigli pratici, per garantire la sicurezza finanziaria delle famiglie, in un mondo incerto.

Il libro è stato presentato ufficialmente, alcuni giorni fa, al Castello Nelson di Maniace, a Bronte. Pubblico delle grandi occasioni, autorità, civili e militari, hanno riempito la sala. Presente, tra gli altri, il sindaco Pino Firrarello, l’on. Giuseppe Castiglione, la Giunta municipale e numerosi consiglieri comunali. “C’è grande emozione per questo evento – ha affermato il Sindaco Firrarello – Bronte, al pari delle altre città storiche del territorio nazionale, ha l’opportunità di far conoscere al mondo, questo Castello, attraverso anche a queste iniziative culturali, che regalano fascino e magia. Il nostro Castello è fra i monumenti più importanti di questa città. Lo abbiamo ristrutturato e reso fruibile, ma capiamo che abbiamo il dovere di consegnarlo alle future generazioni come sicuro volano per lo sviluppo turistico ed importante caposaldo di cultura. Devo dire che, raramente, ho visto questa sala così piena – continua il primo cittadino – complimenti a Salvatore Passè, che è riuscito, con il suo evento, a focalizzare l’attenzione dei cittadini di Bronte ma, non solo. L’argomento che tratta il libro, è di estrema importanza, ci tocca da vicino, il patrimonio, la sicurezza economica, che ruotano attorno a nuove regole, per un futuro protetto.”

Anche la scelta del sito, non è stata lasciata al caso: da una parte la fortezza, che prende il nome dall’eroico ammiraglio britannico Horatio Nelson, dall’altra la “fortezza” patrimoniale, spiegata nell’opera di Passè, perché “tutti abbiamo bisogno di proteggere il nostro patrimonio familiare, una guida autorevole per affrontare le sfide finanziarie, a cui il risparmiatore, oggi, è sottoposto.”

L’allarme rosso sui risparmi degli italiani scatta, infatti, con maggiore vigore alla fine del primo trimestre del 2023, quando risulta evidente che la difficoltà economica a rincorrere la sfrenata risalita dei prezzi con la propria capacità reddituale continua a erodere la liquidità.

“Come costruire la tua Fortezza Patrimoniale“, è un libro, infatti, che offre un approccio strategico e consigli pratici per garantire la sicurezza finanziaria delle famiglie in un mondo incerto. Una guida autorevole per affrontare le sfide finanziarie a cui il risparmiatore oggi è sottoposto.

La sera della presentazione a Bronte, per la vendita del libro, sono stati raccolti, Euro 3.490. L’intero ricavato, diviso in due, ovvero Euro 1.745 ciascuno è stato devoluto, al Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania, diretto dalla Prof. Giovanna Russo e al Reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Taormina, diretto dal dott. Sasha Agati primario del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina.

Non verrà donata la somma bensì verranno acquistati, fino a concorrenza della stessa, beni e strumenti per i rispettivi reparti.

Luogo: Castello Nelson di Maniace , BRONTE, CATANIA, SICILIA

