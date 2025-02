Salvo La Monica, giovane e talentuoso youtuber siracusano di 37 anni, continua sorprendendo il suo pubblico con contenuti innovativi e ambiziosi. Con una carriera in continua evoluzione, il suo ultimo singolo, uscito nel dicembre del 2024, ha segnato una nuova fase della sua carriera artistica. Ma non è solo la musica a dominare il suo 2025: La Monica ha recentemente creato un nuovo canale YouTube completamente dedicato ai contenuti in 3D, una scelta che segna un distacco dal suo canale principale per andare incontro a una nicchia di appassionati di questa tecnica. Con oltre un milione di iscritti al suo canale, Salvo ha deciso di separare il pubblico per proporre una nuova offerta, specialmente per chi ama l’arte digitale in 3D. Il video di presentazione del nuovo canale, pubblicato sulla home del canale da un milione di iscritti, ha subito attirato l’attenzione di moltissimi fan, ottenendo visibilità immediata e riscuotendo grande successo. “Ho sempre voluto esplorare nuove frontiere della creatività digitale, e il 3D mi permette di farlo in modo nuovo e originale. Con questo canale, posso offrire ai miei fan qualcosa di diverso, più interattivo e stimolante”, ha dichiarato Salvo La Monica in un’intervista recente.





Ma le novità non finiscono qui. Il 2022 è stato anche l’anno in cui Salvo ha raggiunto un importante traguardo nel mondo di YouTube, conquistando la “Award Golden Play Button” per aver superato il milione di iscritti sul suo canale. Questo riconoscimento si aggiunge alla medaglia d’argento conquistata nel 2020, un premio che ha cementato il suo status di creatore di contenuti di successo sulla piattaforma. “Con la Golden Play Button ho realizzato un sogno, ma ora il mio obiettivo è superare i dieci milioni di iscritti e conquistare la Targa Diamante di YouTube”, ha spiegato Salvo, rivelando le sue ambizioni per il futuro. Il suo canale principale è ormai diventato una vera e propria fucina di idee, dove ogni progetto è un passo avanti verso l’evoluzione del suo stile e della sua proposta creativa. Nel 2024, La Monica ha pubblicato anche il video “El gato Simba es bonito y caliente”, un lavoro che ha suscitato grande curiosità grazie al protagonista, un personaggio virtuale ispirato al suo gatto, Simba. Questo video ha anticipato un altro progetto ambizioso: un videogioco creato da Salvo in cui il protagonista è proprio Simba, il suo compagno felino. Un’idea innovativa che unisce il mondo del gaming, della musica e della tecnologia.





Oltre a essere un affermato video maker e content creator, Salvo La Monica ha una formazione accademica in scenografia, avendo studiato presso l’Accademia delle Belle Arti di Siracusa. Questa formazione si riflette nei suoi lavori, dove la cura dei dettagli visivi e la capacità di raccontare storie attraverso le immagini sono sempre al centro. La sua passione per il cinema e la scenografia si sposa perfettamente con la sua carriera su YouTube, dove il suo stile visivo e narrativo ha catturato l’interesse di un vasto pubblico. I suoi primi lavori, come i remake di artisti del calibro di Jovanotti, James Blunt e Linkin Park, gli hanno permesso di guadagnare visibilità, arrivando anche a essere notato da Rai Due, che ha trasmesso alcune delle sue produzioni. La sua esperienza come finalista di un Master organizzato da Rai e dall’Università La Sapienza di Roma gli ha permesso di affinare ulteriormente le sue competenze, ma Salvo ha scelto di non trasferirsi nella capitale come molti dei suoi colleghi. “Non ho mai voluto abbandonare Siracusa. Le radici sono importanti per me, e mi piace lavorare vicino alla mia famiglia. Mamma e nonna sono le mie più strette collaboratrici, creano i costumi per i personaggi che interpreto nei miei video e sono sempre al mio fianco”, ha affermato Salvo. Questo legame con la sua terra e la sua famiglia rappresenta uno degli aspetti più autentici della sua carriera, che non si limita a raggiungere successi professionali ma anche a rimanere connesso con le proprie origini.



Nel corso degli anni, Salvo ha saputo rimanere fedele alla sua visione artistica, riuscendo a innovare senza dimenticare le sue radici. Ha anche pubblicato “Kame Hame ha 100%”, un lavoro che è stato pensato non solo per la sua musica ma anche per il supporto su cui è stato distribuito. Il progetto è stato realizzato in vinile e musicassetta, con l’obiettivo di riportare in auge le tecnologie musicali del passato e farle scoprire alle nuove generazioni. “Volevo che i giovani riscoprissero la magia di questi formati, che sono stati simbolo di un’epoca musicale che merita di non essere dimenticata. Il vinile e la musicassetta hanno un valore nostalgico che non va mai perso”, ha spiegato Salvo riguardo a questa scelta.





In un panorama musicale e digitale sempre più saturo, Salvo La Monica continua a emergere come un innovatore, capace di combinare la sua passione per la musica, la scenografia, la tecnologia e il 3D in una proposta creativa unica nel suo genere. Con una carriera che sembra non conoscere limiti, l’artista siracusano guarda al futuro con ottimismo, pronto a conquistare nuovi traguardi e a continuare a stupire il suo pubblico con progetti sempre più ambiziosi. Il 2025 si prospetta un anno cruciale per Salvo, con il sogno di ottenere la Targa Diamante di YouTube che potrebbe segnare l’apice di una carriera già straordinaria. Se c’è una cosa che è certa, è che Salvo La Monica è destinato a lasciare il segno nel mondo digitale, continuando a ispirare e a coinvolgere milioni di persone con la sua arte.





