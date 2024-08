Vivere nel Sud Italia, a Palermo, in Sicilia e ostinarsi a fare la drag queen, combattendo contro i pregiudizi dei suoi concittadini, di un quartiere – lo Sperone, in piena periferia – e dei propri genitori.

È una lotta culturale, oltre che sociale e personale quella che sta portando avanti nel capoluogo isolano l’artista Samantha Extravaganza, protagonista della puntata 42 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista Samantha Extravaganza, 12 mila e 500 follower solo su Instagram, spiega la differenza tra una drag queen e un travestito, racconta dei gesti di minaccia e degli atti moralisti ricevuti in questi anni dagli sconosciuti per strada, di politica che non considera le nuove forme d’arte a causa delle ideologie conservatrici, ma anche delle lotte interne al mondo drag tra giovani e anziani per conquistarsi il territorio degli spettacoli.

Continua anche la raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga per te?”.

