Un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema del sollievo dalla sofferenza di coloro che stanno vivendo la fase di fine vita. La SAMOT, ente del Terzo Settore che dal 1987 eroga cure palliative domiciliari in favore di tutte le persone affette da qualsiasi patologia cronico-degenerativa in fase avanzata o terminale, si unirà alle celebrazioni della 22° edizione della Giornata nazionale del sollievo domenica 28 maggio. Una giornata ricca e intensa che unirà adulti e bambini all’insegna del gioco, festeggiando così anche la Giornata Internazionale del Gioco. Divertimento inteso come luogo d’incontro e di relazione, mezzo di sollievo, momento di riflessione e confronto. Sarà il comune di Bagheria quest’anno a promuovere ed ospitare l’iniziativa dell’ente. La mattina a Villa San Cataldo, dalle ore 10 alle ore 13, nel pomeriggio in corso Umberto (Piazza Butifar), dalle ore 16 alle ore 19, unendosi al Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche. Anche quest’anno la SAMOT ne sarà tappa al fine di diffondere corrette informazioni su cosa siano le cure palliative pediatriche, il loro valore e la loro funzionalità.

La Giornata Nazionale del Sollievo è stata istituita nel 2001 dal Presidente del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di “promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione”. Per questa 22° edizione, diversi e variegati i laboratori proposti dalla SAMOT sul tema “io mi prendo cura”, ossia un percorso esperienziale volto a riscoprire il valore del dono dell’accudimento in un contesto di gioco e condivisione. Ecco i laboratori ai quali poter partecipare:

“Laboratorio creativo”, un viaggio tra stoffe, glitter e colori.

“Il seme della vita”, piantare, innaffiare, … alla scoperta di una nuova vita (le piante che verranno utilizzate sono state donate dall’Orto botanico di Palermo).

“In viaggio con il Piccolo Principe”, creare, narrare, … per condividere il valore dell’amicizia.

“La caccia al tesoro”, insieme per ricercare, riflettere e riscoprire gli infiniti volti del prendersi cura.

Domenica non sarà l’unico momento dedicato al tema del sollievo organizzato dalla SAMOT. Due gli incontri che vedranno coinvolti gli addetti ai lavori. Sabato 27 maggio a Trapani su “La dignità nella relazione di cura” e lunedì 29 maggio a Gela su “Prendersi cura: il valore del caregiving”.

La SAMOT, costituita da 300 operatori, ad oggi segue ben 5mila pazienti in tutto il territorio regionale, di cui 2mila e 500 solo nella provincia di Palermo. 5 sono le sedi regionali, 2 i centri di ascolto ed una sede distaccata a Lampedusa.

