Mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 9:30, al Centro Polifunzionale di Piazza A. Gramsci a San Cono, si terrà il Cineforum dedicato al film “Vita di Pi” di Ang Lee, organizzato nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI) e gestito dalla Cooperativa Opera Prossima s.c.s., in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., il Comune di San Michele di Ganzaria, il Comune di San Cono, la Soc. Coop. Fatebene Fratelli e il Comune di Siracusa.





L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’Associazione di volontariato “La Città Felice” ODV, del Comune di San Cono, dell’U.O.S. di Neuropsichiatria Infantile di Caltagirone e dell’Istituto Comprensivo Statale “E. De Amicis”.





Attraverso la proiezione del pluripremiato film di Ang Lee, il progetto mira a stimolare nei giovani e nei partecipanti una riflessione sui valori della speranza, della resilienza e della convivenza civile. “Vita di Pi”, metafora potente del viaggio interiore e del confronto con la diversità, diventa così strumento educativo e occasione di dialogo interculturale, in linea con le finalità del programma europeo FAMI volte al potenziamento dei servizi a favore dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).





Un momento di comunità e riflessione condivisa, dove la cultura si conferma motore di inclusione e cittadinanza attiva.

