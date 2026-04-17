L’ avv Mario Brancato, candidato sindaco a San Giovanni la Punta, accompagnato dal coordinatore provinciale catanese Emanuele Pezzino e dal Presidente provinciale Marco Forzese, ha incontrato a Roma i vertici nazionali del partito, il presidente on Maurizio Lupi e il coordinatore nazionale on Saverio Romano.

Un colloquio proficuo in cui sono state approfondite tutte le questioni politiche e amministrative e individuate le priorità per costruire un programma di buon governo per San Giovanni La Punta, in particolare con riferimento alla difficile situazione finanziaria del comune, in modo da rilanciare uno sviluppo concreto del territorio.





Noi Moderati, rivendicando di essere stata la prima forza politica che ha compreso la sensibilità e la simpatia mostrata dai cittadini nella figura autorevole e competente dell’avv Brancato, quando da più parti si manifestava scettisismo, responsabilmente nel rispetto di un accordo che partiva da lontano già dalle scorse elezioni regionali prevedendo la convergenza dell’area moderata su un candidato unico individuato nella figura dell’on Andrea Messina, accogliendo con favore e ringraziando gli altri partiti alleati di centrodestra e i numerosi movimenti civici locali che hanno deciso nel tempo di sostenere questa grande sfida, rilancia il suo progetto di costruzione di una grande area moderata politica, unica soluzione utile in tempi così difficili segnati anche da gravi crisi internazionali.





Noi Moderati ritiene necessaria una visione più alta della politica rispetto ai miopi piccoli interessi di parte spesso preferiti, per riavvicinare i cittadini alle istituzioni, sviluppando idee e individuando uomini, come lo è l’avv Brancato, all’altezza di interpretare queste nuove sfide anche nel territorio catanese.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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