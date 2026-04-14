A seguito di queste considerazioni, pubblicate oggi sul quotidiano La Sicilia, desidero intervenire per ricordare che il centrodestra a San Giovanni La Punta ha avviato un percorso dialettico che ha condotto a sostegni non unitari. Nello specifico, come facilmente riscontrabile dalle ultime notizie di cronaca, Forza Italia, Mpa – Grande Sicilia, Noi Moderati e Nuova Dc hanno scelto di convergere nel progetto di campo larghissimo che ho proposto appena quattro giorni fa.





Dunque, a meno che queste forze non abbiano abbandonato la loro lunga tradizione nel Centrodestra nelle ultime ore, è del tutto infondato sostenere l’esistenza di un unico candidato del Centrodestra a San Giovanni La Punta. Esprimo, infine, la mia personale solidarietà nei confronti del coordinatore cittadino di Forza Italia, Luca Rapisarda. Secondo quanto riportato nello stesso articolo, le motivazioni che lo hanno portato ad aderire al mio progetto avrebbero una “argomentazione” che “appare fragile”.





Rapisarda ha invece fatto un passo indietro “per mettere davanti l’unità del centrodestra e il bene della città, che viene prima di qualsiasi nome”, come ha egli stesso voluto comunicare. Si tratta di argomentazioni solide, proprie di un uomo di partito e da cittadino responsabile, coerenti con le indicazioni del coordinatore catanese di Forza Italia, l’europarlamentare Marco Falcone. Non di altri”.

Così il candidato sindaco al Comune di San Giovanni La Punta, Mario Brancato, della lista civica Onda.

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