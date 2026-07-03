Un viaggio alla scoperta della voce come strumento di espressione, consapevolezza e crescita personale. Oggi alle ore 19, il musicista, cantante e vocal coach Paolo Li Rosi presenterà il suo primo libro, ‘Dentro la voce – La voce come cammino interiore’, al Mondadori Bookstore del Centro Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta.





Il volume rappresenta il punto di arrivo di oltre vent’anni di esperienza maturata dall’autore nel mondo della formazione vocale, della musica e dello spettacolo. Più che un manuale tecnico, ‘Dentro la voce’ è un percorso umano e artistico che accompagna il lettore attraverso quindici capitoli dedicati al rapporto tra corpo, emozioni, studio, palco, silenzio e identità, con l’obiettivo di riscoprire la voce come autentico cammino interiore.





Ad arricchire il libro sono le testimonianze di autorevoli protagonisti della musica italiana, tra cui Mario Venuti, Maria Grazia Fontana, Adriano Pennino, Enzo Longobardi, Michele Torpedine, Antonio Vandoni e Valentina Currenti, che hanno voluto condividere la propria esperienza, contribuendo a un’opera che pone la voce al centro di una riflessione artistica e personale. Nel corso della presentazione, Paolo Li Rosi dialogherà con il pubblico ripercorrendo le tappe della sua carriera, dagli studi accademici alla fondazione della MeOSchool, fino alle collaborazioni con produzioni Rai e Mediaset e ai progetti che lo hanno visto lavorare accanto ad artisti di primo piano del panorama musicale italiano.





Sarà anche l’occasione per raccontare la genesi di un libro nato dall’esperienza quotidiana con allievi, professionisti e appassionati di musica. “Questo libro nasce dal desiderio di condividere un percorso che va oltre il canto – afferma Paolo Li Rosi –. In questi anni ho compreso che la voce non è soltanto uno strumento tecnico, ma uno specchio della nostra storia, delle nostre emozioni e della nostra autenticità. Dentro la voce è un invito ad ascoltarsi, a superare paure e limiti e a riscoprire quella parte di noi che troppo spesso rimane inascoltata. Mi auguro che ogni lettore possa ritrovare, tra queste pagine, un pezzo del proprio cammino”.

Luogo: SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

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