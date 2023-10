“La Democrazia Cristiana non ha espresso alcun candidato a sindaco a San Giuseppe Jato. Vigendo alle elezioni amministrative il sistema elettorale maggioritario e consentendo la legge la possibilità di candidature all’interno di liste civiche, abbiamo deciso di lasciare liberi i candidati nelle proprie scelte, in vista del rinnovo del Consiglio comunale previsto per ottobre 2023. La DC diffida chiunque ad utilizzare filmati e fotografie che riproducano il simbolo del partito e possano così trarre in inganno gli elettori che liberamente si recheranno alle urne. Ribadisco che la Democrazia Cristiana non ha scelto alcun candidato a sindaco e diffidiamo chiunque ad accostare personaggi al nostro simbolo o a immagini dei nostri leader”. Lo dichiara il segretario regionale della DC, Stefano Cirillo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.