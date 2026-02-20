La XIII edizione del Premio Letterario Paolo Prestigiacomo entra nel vivo: il Comune di San Mauro Castelverde promuove l’iniziativa per valorizzare la figura dello scrittore Paolo Prestigiacomo (San Mauro Castelverde, 1947 – Roma, 1992), protagonista della cultura siciliana del secondo Novecento.

La call nazionale, lanciata a novembre, ha coinvolto scrittori, poeti, drammaturghi e saggisti di tutta Italia, con oltre 50 proposte ricevute sul tema “Re-immaginare i paesi”. L’edizione 2025-2026 invita a superare i luoghi comuni e a restituire ai paesi la loro complessità culturale, sociale ed esistenziale, mettendo in luce contraddizioni e potenzialità spesso inespresse.





I 9 finalisti del Premio

Dopo la prima fase di valutazione, la giuria presieduta da Gabriella Sica e composta da Andrea Accardi, Diego Conticello, Giuseppe Gabriele Condorelli, Fabrizio Ferreri, dal sindaco Giuseppe Minutilla e dall’assessore alla Cultura Matteo Mazzola, ha selezionato i nove progetti finalisti:

Barbara Buoso, Neve

Carlo Bellinvia, Una cartolina dopo la cartolina

Paola Silvia Dolci, Grimorio

Dario Gallazzi, Io mi ricordo. Un’autobiografia di San Mauro Castelverde

Giuseppe Guarneri, Incongruenza documentale

Francesca Matteoni, La landa che attraverso ci respira

Alessio Morelli, Quel che resta per terra

Antonio Perozzi, Oligopticon. Per una teoria del punto di vista locale

Claudio Varsalona, Internal

Nei prossimi giorni la giuria selezionerà i tre finalisti assoluti; successivamente, mediante un approfondimento progettuale, sarà decretato il vincitore.





Premio, residenza artistica e valorizzazione culturale

Il vincitore del Premio Letterario Paolo Prestigiacomo riceverà un riconoscimento di 2.000 euro oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Sarà invitato a trascorrere una settimana di residenza artistica a San Mauro Castelverde tra aprile e maggio 2026, per sviluppare il proprio progetto in dialogo con la comunità locale. L’opera definitiva entrerà a far parte di un percorso di valorizzazione culturale del territorio, con la prospettiva di un Parco della Letteratura dedicato all’identità e alla memoria dei luoghi.





Il Premio Paolo Prestigiacomo: laboratorio culturale e innovazione

Questa nuova edizione conferma il Premio Paolo Prestigiacomo come laboratorio culturale d’eccellenza, capace di coniugare ricerca letteraria e impegno territoriale. Il borgo madonita si trasforma in uno spazio di riflessione contemporanea sul significato del “paese” nella società attuale.

