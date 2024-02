Tante idee regalo, shopping di qualità e una Food&Leisure unica garantiscono un’experience nuova nell’innovativo lifestyle center di Milano.

L’amore è nell’aria e a Merlata Bloom Milano l’atmosfera si carica di romanticismo in vista di San Valentino. Immerso nel verde del Parco di Cascina Merlata, il Lifestyle Center dal cuore verde si trasforma in un rifugio romantico, diventando la meta ideale per trascorrere una giornata speciale con la propria dolce metà.

I visitatori potranno scoprire il “cuore” di Merlata Bloom Milano, dove si trova uno dei suoi tesori più preziosi: lo Sky Garden. Questo gioiello architettonico offre tutti i giorni – ma a San Valentino un po’ di più – una cornice senza pari dove poter ammirare da una posizione privilegiata lo spettacolo mozzafiato del tramonto, avvolti dall’abbraccio della natura, creando un’atmosfera suggestiva e romantica per passeggiare e godere dei momenti speciali insieme.

Al centro di questo scenario da sogno si cela il Winter Garden, un’incantevole oasi di piacere sensoriale che affaccia sul parco circostante e dove gli ospiti possono apprezzare “De Gustibloom” – la rinomata Food&Leisure experience comprensiva di 43 tra unità ristorative e chioschi, alcune delle quali per la prima volta in Italia, in un centro commerciale o un concept introvabile altrove – in cui trasformare ogni pasto in un momento di piacere e condivisione.

Per esempio: da Wagamama si possono scoprire gli intrecci di sapori racchiusi nella cucina panasiatica – da una fumante bowl di ramen, al teppan grigliato alla perfezione, fino alle scodelle di riso – realizzati con prodotti freschi, autentici e stagionali; per chi ricerca piatti deliziosi ma sostenibili, è imperdibile l’offerta di Neat Burger, la catena di ristoranti 100% plant based nata nel 2019 in UK, che arriva per la prima volta in Italia grazie a Merlata Bloom Milano; con le sue numerose proposte di pasta fresca, invece, MISCUSI è la meta ideale per tutti coloro per cui, il vero romanticismo, sta tutto in piatto di pasta condiviso.

Infine, quale miglior modo di concludere un appuntamento perfetto se non con un viaggio nell’affascinante mondo del cinema? Grazie alle sue strutture all’avanguardia e ai servizi impeccabili, NOTORIOUS CINEMAS offre un’esperienza cinematografica di alta qualità, con 10 sale tutte con poltrone reclinabili di ultima generazione, audio e video di altissimo livello, area Disney dedicata alle famiglie, Notorious Cafè sfizioso e healthy oriented con packaging eco sostenibili e ordine e consegna al proprio posto in sala, e tanti altri servizi che promettono di trasportare gli innamorati in mondi fantastici e emozionanti, creando momenti di condivisione e complicità.

E per chi vuole stupire con una sorpresa speciale? Con i suoi oltre 210 negozi e un’offerta retail premium, caleidoscopica per il tenant mix e i marchi nazionali e internazionali tutti riuniti in un solo luogo, Merlata Bloom è anche il luogo ideale per trovare tutto ciò che serve per celebrare San Valentino.

I fautori della mise en place, per esempio, potranno trovare da Excélsa tutto il necessario per creare una cena casalinga indimenticabile all’insegna del gusto e della raffinatezza. Allo stesso tempo, Flying Tiger Copenhagen offre una vasta gamma di arredi e accessori per creare atmosfere romantiche e per sorprendere la persona amata. La cena è pronta ma le idee per il dolce scarseggiano? Sessa 1930 dà la possibilità di portare in tavola i sapori autentici e genuini della tradizione partenopea, mentre Lindt mette a disposizione una vasta selezione di golose opere d’arte, perfette per gli amanti del cioccolato.

Il regalo perfetto non esiste. O forse sì! Legàmi, per esempio, ha dedicato una speciale selezione di articoli regalo pensati per gratificare il cuore, trasmettere emozioni positive e regalare momenti di pura gioia.

Profumerie Douglas ed eb® beauty store, invece, offrono numerosi spunti per chi desidera coccolare la propria dolce metà con fragranze iconiche e seducenti. Eb® beauty store offre anche servizi di estetica con trattamenti viso e corpo. Per chi ha in mente di celebrare San Valentino con un regalo importante, da Arabian Oud, marchio internazionale di profumeria con oltre 1.000 negozi in molte parti del mondo che ha scelto Merlata Bloom Milano per la sua prima apertura in Italia, potrà trovare profumi raffinati e inconfondibili che, con le loro fragranze avvolgenti e misteriose, trasformeranno ogni momento in un’esperienza sensoriale intensa e coinvolgente. A chi vuole dare vita al suo “per sempre”, invece, Stroili, offre una vasta selezione di gioielli per lui e per lei, ideali per celebrare l'amore in tutte le sue sfumature.

Infine, a tutti gli amanti della tecnologia, Euronics offre una vasta gamma di idee regalo innovative e sorprendenti che vanno dai gadget tecnologici più recenti agli accessori per smartphone e tablet.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.