Sangue, l’appello di Confartigianato Palermo: “Artigiani, donate per aiutare chi ha bisogno”

di Press Service

04/09/2026

Un invito rivolto a tutti gli artigiani e agli iscritti di Confartigianato Palermo a compiere un gesto semplice, ma fondamentale: donare il sangue. L’associazione raccoglie l’appello lanciato dai medici degli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, dove durante il periodo estivo le donazioni diminuiscono fisiologicamente mentre il fabbisogno di sangue continua a essere elevato.

A Villa Sofia-Cervello vengono utilizzate circa 2.100 sacche di sangue al mese per le trasfusioni e nel solo mese di agosto ne sono state utilizzate circa 1.450. Il sangue è indispensabile per garantire le cure a numerosi pazienti, in particolare nei reparti di oncologia ed ematologia, oltre che per gli interventi chirurgici.





«Donare il sangue – afferma Giuseppe Claudio Terruso, presidente di Confartigianato Palermo – è un gesto di solidarietà concreto, gratuito e alla portata di molti. Per chi dona può rappresentare pochi minuti del proprio tempo, ma per chi riceve quella sacca può significare una cura, un intervento e, in molti casi, la possibilità di continuare a vivere. Come Confartigianato Palermo sentiamo il dovere di raccogliere questo appello e di rivolgerlo alla nostra comunità di imprenditori, artigiani e lavoratori. La solidarietà non va in ferie e il bisogno di sangue non conosce stagioni: invitiamo quindi chi ne ha la possibilità a recarsi in un centro di raccolta e a donare».

L’appello assume particolare importanza proprio nei mesi estivi, quando vacanze, spostamenti e alte temperature possono contribuire alla riduzione delle donazioni. Allo stesso tempo, sottolineano i medici, il fabbisogno degli ospedali rimane costante.





Possono donare il sangue le persone in buona salute tra i 18 e i 65 anni e con un peso di almeno 50 chili. Prima della donazione è consigliato bere molta acqua e consumare una colazione leggera, evitando latte e derivati e cibi grassi. È possibile donare anche senza prenotazione, presentandosi con tessera sanitaria e documento di identità.

Il Centro di Raccolta Villa Sofia-Cervello è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. Per informazioni è possibile contattare i numeri 091 7808282, 392 9240662 e 375 6140603.

«La cultura della donazione – conclude Terruso – deve diventare parte della nostra quotidianità. Invitiamo i nostri iscritti a trasformare l’appello dei medici in un’azione concreta. Donare sangue significa prendersi cura della propria comunità e dimostrare, ancora una volta, che il mondo dell’artigianato sa essere vicino alle persone e ai territori anche attraverso piccoli grandi gesti di responsabilità».

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