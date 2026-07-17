“La Cisl Fp esprime soddisfazione per il provvedimento del Tribunale del Lavoro di Palermo che ha accolto il ricorso della coordinatrice infermieristica, confermando la necessità di tutelare il ruolo, la dignità professionale e le funzioni proprie del coordinamento infermieristico”. Lo dichiara Gaetano Mazzola, responsabile del Dipartimento della sanità pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani, che ha seguito la vicenda sin dall’inizio, sostenendo la lavoratrice. “Abbiamo rappresentato più volte ai vertici del Policlinico di Palermo- ha aggiunto Mazzola – le gravi criticità che avevano progressivamente determinato lo svuotamento delle funzioni proprie dell’incarico di coordinamento, senza che tali segnalazioni trovassero il necessario riscontro”.





La decisione del Tribunale ribadisce un principio fondamentale: le funzioni, la dignità professionale e le responsabilità connesse agli incarichi di coordinamento non possono essere mortificate o svuotate attraverso scelte organizzative prive di adeguata motivazione e non coerenti con i principi di buona amministrazione. “Riteniamo – sottolinea Mazzola – che le criticità emerse siano anche il frutto di un modello gestionale che non ha garantito un indirizzo organizzativo chiaro e univoco”. La Cisl Fp auspica che questa pronuncia rappresenti un’occasione di riflessione e di cambiamento per il management del Policlinico di Palermo,” affinché vengano ripristinati modelli organizzativi improntati alla trasparenza, alla chiarezza delle responsabilità, al rispetto delle professionalità e alla corretta gestione delle risorse umane”.

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