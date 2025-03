La Sicilia sempre e ancora più protagonista in tema di formazione e informazione con il quarto congresso sulla “Gestione del trauma di interesse chirurgico“. Si narra, ma le eccellenze del territorio affermano il contrario, che l’isola sia in materia di Salute e Sanità un passo indietro. Eventi, come la due giorni sul trauma, sono, invece, ormai un punto di riferimento a livello nazionale grazie alla valenza scientifica ampiamente consolidata e riconosciuta da tutti gli addetti ai lavori.

E’ già al lavoro lo staff di “Obiettivo trauma” per l’organizzazione del quarto appuntamento con la “Gestione del trauma di interesse chirurgico” che riguarda il “Ruolo della formazione avanzata per una migliore gestione del trauma di interesse chirurgico. La formazione avanzata dell’operatore sanitario: dall’oss al medico nell’approccio al trauma di interesse chirurgico alla base di un corretto approccio all’evento trauma”. Il congresso si terrà al Cefpas i prossimi 9 e 10 giugno. Presidente è Giovanni Di Lorenzo, dirigente medico di Chirurgia generale e direttore Unità operative dipartimentale (Uod) a valenza aziendale “Coordinamento sale operatorie” del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta mentre presidente onorario è Giovanni Ciaccio, direttore Unità operativa complessa (Uoc) Chirurgia generale del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta

“Il trauma rappresenta una delle principali cause di mortalità e disabilità a livello globale, richiedendo interventi tempestivi, multidisciplinari e altamente qualificati per garantire la migliore gestione possibile del paziente. In questo contesto, la formazione degli operatori sanitari, declinata secondo i diversi ruoli professionali, assume un’importanza cruciale per ottimizzare l’intero percorso assistenziale, dal primo soccorso fino al trattamento chirurgico”, spiega Giovanni Di Lorenzo.

Il quarto congresso nazionale sul trauma si propone come un momento di incontro e confronto tra professionisti sanitari provenienti da tutto il Paese, con l’obiettivo di promuovere la crescita professionale e l’innovazione nell’approccio al trauma di interesse chirurgico.

Il tema scelto per questa edizione si concentra sulla formazione avanzata e specifica di tutte le figure coinvolte: dall’operatore socio sanitario (oss) al medico specialista. Ogni professionista, infatti, gioca un ruolo essenziale nella catena assistenziale del trauma, e solo un coordinamento efficace e una preparazione adeguata possono garantire la gestione integrata del paziente traumatizzato.

Attraverso sessioni plenarie, workshop interattivi, simulazioni avanzate e la condivisione di best practice, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le competenze richieste nelle diverse fasi di gestione del trauma: dal primo intervento sul campo al trattamento chirurgico definitivo.

Il congresso è indirizzato a tutti i chirurghi generali ma anche a tutti gli altri attori che intervengono all’interno del fenomeno trauma: chirurghi, anestesisti, infermieri, oss, psicologi, fisioterapisti.

La due giorni è patrocinata da Associazione Italiana degli Infermieri di Camera Operatoria (Aico), Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma (Sicut), Surgical training academi forum (Staff), Asp2 Caltanissetta, Cefpas, associazione “Fenice” e QuotidianoBenessere.it.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.obiettivotrauma.it oppure www.quotidianobenessere.it





