Palermo celebra il valore della professione infermieristica con la terza edizione del Daisy Award 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale dedicato agli infermieri che si distinguono per qualità assistenziale, empatia, dedizione e capacità di prendersi cura dei pazienti e delle loro famiglie.

La cerimonia è promossa e organizzata da Opi ( ordine delle Professioni Infernieristiche) di Palermo in collaborazione con Ismett e l’associazione Anici della Musica e si svolgerà lunedì prossimo ( 25 maggio) alle 16:30, al Teatro Politeama Garibaldi

L’edizione 2026 avrà anche un forte valore simbolico e celebrativo, con un momento dedicato ai cento anni della professione infermieristica e ai principi che da sempre guidano il lavoro degli infermieri: umanità, competenza, responsabilità professionale e vicinanza alle persone assistite.

Il Daisy Award è stato introdotto in Italia nel 2019 grazie a Ismett-Upmc tra le prime realtà sanitarie italiane ad aderire al programma internazionale nato negli Stati Uniti dalla volontà della famiglia Barnes per ringraziare gli infermieri che si prendono cura dei pazienti con straordinaria sensibilità umana e professionale.

Grazie ad Opi Palermo e alla collaborazione con il comitato Daisy di Ismett, il progetto è cresciuto progressivamente fino a coinvolgere, per il terzo anno consecutivo, numerose strutture ospedaliere, territoriali e assistenziali di Palermo e provincia, contribuendo alla diffusione della cultura del riconoscimento infermieristico e della valorizzazione della professione infermieristica.

Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il presidente di Opi Palermo Antonino Amato, il presidente di Opi Milano e iil presidente del Coordinamento Albi Infermieri nazionale Pasqualino D’Aloia, oltre a rappresentanti del mondo istituzionale, sanitario e accademico.

Nel corso della serata saranno premiati infermieri provenienti da numerose realtà sanitarie, ospedaliere, territoriali e assistenziali di Palermo e provincia.

La manifestazione sarà arricchita da momenti musicali e artistici, con la partecipazione di Daria Biancardi, David Simone Vinci e Clara Palmeri.

Oggi il DAISY Award è presente in migliaia di ospedali e università in oltre quaranta paesi del mondo ed è considerato uno dei più importanti riconoscimenti internazionali dedicati alla professione infermieristica.

“Il Daisy Award – spiega il presidente dell’Opi Antonino Amato.-rappresenta molto più di una semplice premiazione. È un momento in cui viene riconosciuto pubblicamente il valore umano e professionale degli infermieri che ogni giorno si prendono cura delle persone con competenza, empatia e straordinario senso di responsabilità. Come Opi Palermo siamo orgogliosi di sostenere, per il terzo anno consecutivo, un progetto che coinvolge sempre più realtà sanitarie e assistenziali del territorio e che contribuisce a valorizzare concretamente la professione infermieristica”.

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