“Finalmente sembrano sbloccarsi le assunzioni che consentiranno di far funzionare la sanità territoriale. La speranza è che le nuove strutture nate in tutta l’Isola possano entrare in funzione a regime nel più breve tempo possibile erogando quei servizi essenziali di cui tutti i cittadini hanno bisogno e sgraveranno il lavoro negli ospedali”. Lo scrive in una nota il Nursind Sicilia che ha partecipato all’incontro con l’assessore Marcello Caruso alla presenza del segretario regionale Salvo Calamia e del vicesegretario Alfredo Guerriero.







“Le risorse – spiega il Nursind – sono pari a 140 milioni di euro previsti per il potenziamento della medicina territoriale, tra case di comunità e servizi per il territorio. Sono previste 2700 assunzioni di figure professionali di ogni tipo, medici infermieri operatori sociosanitari. Le somme saranno distribuite alle Asp in funzione del numero di case di comunità e ospedali aperti. Le procedure concorsuali saranno in capo alle aziende”.

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