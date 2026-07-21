Palermo. La Uil Sicilia e la Uil Medici esprimono forte preoccupazione e netta condanna per la gestione fallimentare delle liste d’attesa in Sicilia. I dati di Agenas certificano un peggioramento reale. “Le prime visite sono scese dall’88% del 2025 all’80,6% nei primi mesi del 2026 con cali consistenti nelle urgenze e visite differite. È inaccettabile – affermano Luisella Lionti e Fortunato Parisi – che nel 19,1% dei casi i pazienti chiamino il Cup dopo la scadenza dei tempi previsti -. Una percentuale ben oltre la soglia fisiologica e indice di gravi disfunzioni organizzative. Le risorse stanziate per il potenziamento del SovraCup sono un primo passo ma servono subito riorganizzazione dei percorsi, investimenti informatici, rafforzamento del personale e controlli trasparenti sui tempi di erogazione. Chiediamo alla Regione interventi immediati e condivisi con le rappresentanze sindacali, piani di monitoraggio certi e soluzioni che riportino i cittadini all’accesso tempestivo alle cure. La salute pubblica non può aspettare”.





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