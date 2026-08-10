Palermo – “Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro all’Avv. Alessandro Delle Donne, che si è insediato alla guida dell’ASP di Agrigento con il ruolo di commissario straordinario. Si tratta di un incarico di grande responsabilità, che arriva in un momento nel quale la sanità agrigentina ha bisogno soprattutto di attenzione, concretezza e capacità di affrontare senza esitazioni le criticità che da troppo tempo pesano sui cittadini, sui pazienti e sugli operatori sanitari”. Lo rende noto il Deputato Segretario dell’ Ars On. Rosellina Marchetta

“Il commissario sappia fin da subito che il vero obiettivo di chi assume la guida di un’Azienda sanitaria pubblica deve essere uno solo: tutelare il diritto alla salute e migliorare concretamente i servizi offerti ai cittadini – dichiara l’ On. Marchetta – non servono soltanto buone intenzioni o annunci. Servono risposte, programmazione, organizzazione e soprattutto la capacità di ascoltare il territorio. Liste d’attesa, carenza di personale, condizioni delle strutture, servizi territoriali e assistenza ai cittadini più fragili sono questioni che non possono essere rinviate”.

“Da parte mia non mancheranno attenzione e collaborazione istituzionale – continua l’ On. Marchetta – ma anche una vigilanza politica seria, puntuale e determinata. La collaborazione non significa rinunciare al ruolo di controllo e di stimolo che la politica deve esercitare nell’interesse della collettività. L’Avv. Delle Donne troverà nella mia persona un interlocutore disponibile al confronto, ma anche fermamente convinto che la sanità non possa essere terreno di appartenenze o di logiche diverse dall’interesse Pubblico. Il commissario dovrà avere come stella polare il cittadino: ogni scelta, ogni provvedimento e ogni investimento dovranno essere orientati a garantire una sanità più efficiente, più vicina alle persone e capace di restituire fiducia alla comunità agrigentina. Gli auguro buon lavoro, – conclude l’ On. Marchetta – nella certezza che saprà affrontare questo incarico con equilibrio, autorevolezza e senso delle istituzioni. Ma, soprattutto, auspico che al termine del suo mandato siano i cittadini a poter dire che qualcosa nella sanità agrigentina è realmente cambiato.Su questo terreno saremo presenti, con spirito costruttivo, ma anche con la necessaria fermezza e determinazione politica.”

Luogo: Palermo

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