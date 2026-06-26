Confintesa Sanità esprime totale sdegno e ferma condanna a seguito dell’approvazione dell’emendamento al Decreto Lavoro che esclude i lavoratori della sanità privata accreditata e del comparto sociosanitario (RSA) dagli automatismi di calcolo dell’Indennità di Vacanza Contrattuale. Una misura che la federazione non esita a definire discriminatoria e punitiva nei confronti di oltre 300.000 professionisti che garantiscono, quotidianamente, la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale.



Sul piede di guerra il Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato, che attacca frontalmente la scelta politica alla base del provvedimento:

“Siamo davanti a un atto di inaudita gravità, un vero e proprio schiaffo in faccia a medici, infermieri, OSS e personale amministrativo della sanità privata. Sganciare questo comparto dall’automatismo del 30% dell’indice IPCA significa creare scientemente lavoratori di serie B. Non si può continuare a definire questi professionisti ‘eroi’ durante le emergenze e poi trattarli come merce di scambio. Di fatto si sterilizza l’unico vero strumento di pressione per accelerare i rinnovi contrattuali, storicamente bloccati per anni.”



A rincarare la dose è il Vicesegretario Nazionale, Alessio Minadeo, che si sofferma sulle ricadute pratiche e legali nei territori e sulla dignità della categoria:

“Affidare interamente la determinazione degli anticipi economici alla contrattazione e, per di più, vincolarla a tetti massimi, significa condannare i lavoratori a una perenne perdita del potere d’acquisto di fronte a un’inflazione galoppante. Questo emendamento svuota di significato la tutela del salario. Come sindacato non assisteremo inermi a questo smantellamento dei diritti: siamo già pronti a impugnare ogni stortura applicativa in ogni sede e a portare la protesta direttamente nelle piazze e davanti alle istituzioni regionali. Chi lavora nella sanità, pubblica o privata che sia, ha lo stesso valore e merita lo stesso rispetto.”



Confintesa Sanità annuncia l’immediato avvio di una consultazione straordinaria tra i lavoratori in tutte le strutture private e convenzionate del territorio nazionale, propedeutica alla proclamazione di uno stato di agitazione generale.

“La salute è unica, il lavoro è unico, la dignità non si tocca”, conclude la nota della segreteria nazionale.

Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa Sanità, Via, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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