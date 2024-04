Da Ragusa arriva un segnale chiaro che conferma come la partecipazione attiva possa portare a grandi risultati. “Grazie anche al contributo fattivo della UGL Salute Ragusa – dichiarano i sindacalisti Rizza, Gravina e Pelligra – la locale ASP ha intrapreso un percorso di stabilizzazione che recentemente ha visto coinvolti anche gli infermieri. Ad oggi l’azienda ha già provveduto a stabilizzare oltre 250 unità di vari profili. Gli uffici delle risorse umane hanno lavorato con solerzia e disponibilità per completare questo percorso che per essere completato dovrà ora comprendere, nel più breve tempo possibile, i collaboratori amministrativi. Un cammino condiviso, che veda la fattiva partecipazione del sindacato, è quindi possibile, come dimostrato a Ragusa con le nuove assunzioni che porteranno ad un miglioramento dei servizi. Non vogliamo però che nessuno resti indietro.

Ci riferiamo agli Ausiliari Socio Sanitari, anche loro in attesa di stabilizzazione. Anche in questa battaglia la UGL Salute è in prima linea avendo sollecitato l’amministrazione della ASP a richiedere un parere alla Funzione Pubblica dello Stato e all’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. Parere che è risultato favorevole e che quindi dovrebbe aprire a breve le porte alle assunzioni di questi operatori. Partecipazione e collaborazione: questa la formula vincente utile a tutelare la dignità dei lavoratori e accrescere la qualità dell’assistenza verso i cittadini” concludono i sindacalisti della UGL Salute.

