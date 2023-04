L’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Ars, ha indirizzato un’interrogazione, con risposta scritta, al Presidente della Regione Renato Schifani ed all’Assessore Regionale alla Salute Giovanna Volo.

Pace chiede di conoscere “i motivi della designazione del direttore del Cefpsas, Roberto Sanfilippo, a distanza di pochi mesi dalla revoca”, e di sapere “quali ritengano possano essere i tempi per la realizzazione del progetto regionale “Sistema informativo Direzionale -SID”, trasferito alla competenza del Dipartimento per la pianificazione strategica, considerato che ci sono disponibili circa 6 milioni di euro e che il progetto ha l’importantissima finalità di riduzione dei tempi attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie”.

Nell’interrogazione, il capogruppo della Dc all’Ars, ha ricostruito quanto accaduto, in merito al Cefpsas, negli ultimi tre mesi: “A dicembre, a seguito della delibera di Giunta n. 603, il Governo regionale ha proceduto alla revoca dell’incarico al direttore generale del Cefpas, ing. Roberto Sanfilippo, sostituendolo con la nomina del Commissario straordinario, giusta deliberazione n. 37 dell’11 gennaio 2023”.

“La Giunta Regionale – aggiunge Carmelo Pace – ritornando sui suoi stessi passi, ha proceduto a nominare nuovamente l’ing. Roberto Sanfilippo nel ruolo di direttore generale del Cefpas, solo poche settimane prima revocato, giusta deliberazione di giunta n. 135, del 30 marzo 2023, per la durata di tre anni. Nel lasso di tempo intercorso tra la revoca e la rinomina del medesimo direttore generale, l’Assessore regionale per la salute, con proprio decreto assessoriale n. 316/2023 ha proceduto altresì alla revoca al “Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana – Cefpas” dell’autorizzazione precedentemente concessa con il D.A. n. 321/2022 del 15.04.2022, per il progetto regionale “Sistema Informativo Direzionale” (SID), per la cui realizzazione è stata destinata la somma di 5.900.000”.

Sulla scorta di queste considerazioni, e tenuto conto del fatto che “il progetto SID rientra nell’ambito dell’attivazione di tutti quegli interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate a sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie; che l’erogazione dei finanziamenti legati alla realizzazione delle predette infrastrutture di ammodernamento ed efficientamento del servizio di prenotazione è vincolata alla verifica da parte dell’Osservatorio nazionale sulle liste d’attesa, relativamente al raggiungimento dei risultati; che la revoca operata è stata legittimata dalla contestazione all’Ente per non aver fornito “alcuna informazione in merito allo svolgimento di una pur minima attività” in risposta alle comunicazioni e alle sollecitazioni prodotte dall’Amministrazione regionale in ordine all’avviamento delle attività necessarie al progetto SID”, Carmelo Pace ha chiesto di conoscere i tempi per la realizzazione del progetto regionale “Sistema informativo Direzionale -SID”.

E, altresì, di “conoscere i motivi della designazione del direttore Cefpsas, a distanza di pochi mesi dalla revoca dello stesso”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.