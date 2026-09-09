Palermo 9 settembre 2026 – Tavolo della Salute: impegno per una forte accelerazione delle attività di prevenzione, con creazione e potenziamento dei punti vaccinali e dei percorsi di screening oncologico per il tumore del colon-retto, della cervice uterina e della mammella. Ed entro una settimana report sull’organico necessario alle Case di Comunità.





Sono alcuni dei risultati dell’incontro che si è svolto presso l’Asp Palermo, tra la direzione generale e i rappresentanti territoriali di Cgil, Cisl e Uil. Tra le azioni annunciate dall’azienda, particolare attenzione alla copertura vaccinale, specie per l’infanzia, e al potenziamento della sanità territoriale.





In questa direzione, la riapertura del polo vaccinale dello Zen, l’attivazione di percorsi di sensibilizzazione nelle scuole e l’organizzazione di giornate vaccinali rivolte a dipendenti, bambine e bambini in alcuni istituti scolastici delle aree di Zen, Sperone e Danisinni.





Annunciate anche collaborazioni e convenzioni con Poste Italiane e Sicindustria, finalizzate a individuare le fasce a maggiore rischio che non abbiano ancora aderito agli screening e tra le iniziative illustrate anche l’evento dedicato alla prevenzione, “ICA Day”, in programma il 10 settembre al Teatro Politeama. Per l’occasione, saranno presenti camper dell’Asp, presso i quali sarà possibile verificare le certificazioni vaccinali ed effettuare attività di screening.





La direzione generale ha inoltre ribadito l’intenzione di integrare e completare le attività di prevenzione all’interno delle nuove Case di Comunità, con spazi confortevoli per lo di screening, aree bimbi-friendly e sale d’attesa ampie e adeguate.





Pur esprimendo apprezzamento sugli interventi programmati, i sindacati hanno evidenziato come resti ancora da chiarire la dotazione di personale sanitario per rendere operative le nuove strutture. Richiesta già avanzata varie volte e rimasta inevasa.





“E’ questo il vero banco di prova. Abbiamo manifestato proprio preoccupazione rispetto al rischio che programmi e investimenti possano non trovare piena attuazione in assenza di organici adeguati e di una chiara organizzazione delle attività – dichiarano per la Fp Cgil Palermo, Monica Lunetta, coordinatrice Medici e Dirigenti Ssn e per lo Spi Cgil Palermo il segretario generale Salvatore Ceraulo e Cesare Ferrucci, coordinatore Sanità – Le Case di Comunità non possono essere soltanto nuovi edifici o contenitori di servizi: devono disporre di personale sufficiente, stabile e adeguatamente organizzato. Il direttore generale, su questo punto, ha assunto una serie di impegni, tra i quali la trasmissione, entro una settimana, di un report puntuale sul numero delle unità di personale previste nelle nuove strutture territoriali, corredato da uno specifico funzionigramma. E l’apporto di 49 dirigenti medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva, vincitori di concorso, da assumere a tempo indeterminato e destinare alle Case di Comunità, anche a supporto delle campagne vaccinali”.





Previsto anche lo stanziamento, da parte dell’assessorato regionale della Salute, di circa 32 milioni di euro di risorse aggiuntive per il funzionamento delle Case e degli Ospedali di Comunità e destinate, in particolare, al personale del comparto. E il reclutamento di nuovi operatori socio sanitari (Oss) a tempo determinato e, entro il 15 ottobre prossimo, la conclusione della procedura di selezione per l’assunzione di nuovi infermieri a tempo indeterminato.





“Vigileremo affinché tutto avvenga nei tempi annunciati – concludono Lunetta, Ceraulo e Ferrucci – Abbiamo inoltre sollecitato un riscontro sull’effettiva attivazione dei Comitati di partecipazione delle cittadine e dei cittadini, così come previsto dal Regolamento, strumenti fondamentali per garantire trasparenza e ascolto nelle politiche sanitarie territoriali. La direzione generale si è impegnata a effettuare una verifica specifica e a fornire una successiva comunicazione sul tema”.

















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