La Cisl Fp Sicilia accoglie con favore la notizia della firma del provvedimento regionale che avvia l’iter per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.917 unità di personale sanitario, tecnico e amministrativo, compreso il personale convenzionato, da destinare alle Case e agli Ospedali di comunità in tutta l’Isola.

«Apprendiamo dagli organi di stampa che l’assessore regionale alla Salute ha firmato il decreto che consentirà di dare concreta attuazione al piano di rafforzamento della sanità territoriale siciliana. Si tratta di un risultato importante che arriva anche grazie alle sollecitazioni e all’azione costante portata avanti dalla Cisl Fp Sicilia negli ultimi mesi, così come tra l’altro evidenziato proprio ieri in sede di Consiglio generale alla presenza del segretario generale nazionale Roberto Chierchia», dichiara il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi.

«Esprimiamo un plauso all’assessore per avere mantenuto l’impegno assunto. Attendiamo adesso la pubblicazione ufficiale del provvedimento e la sua trasmissione alle aziende sanitarie provinciali affinché possa partire rapidamente la fase operativa. Da quanto ci è stato confermato dagli uffici regionali, il decreto è stato firmato e ci aspettiamo che venga pubblicato nei prossimi giorni».





Per il sindacato, però, l’avvio delle procedure rappresenta soltanto il primo passo.

«Saranno, adesso, le nostre strutture territoriali a monitorare attentamente le Asp siciliane affinché si attivino immediatamente e in tempi celeri per predisporre tutti gli atti necessari alle assunzioni. La carenza di personale continua a rappresentare una delle principali criticità del sistema sanitario regionale e non è più tollerabile perdere altro tempo. Le nuove figure professionali devono entrare in servizio il prima possibile per garantire ai cittadini prestazioni adeguate e una reale presa in carico sul territorio».

Passanisi evidenzia inoltre la necessità di monitorare costantemente l’attuazione della riforma dell’assistenza territoriale.





«Come organizzazione sindacale chiederemo incontri periodici con la Regione e con le Aziende sanitarie per verificare lo stato di avanzamento del progetto e contribuire a rendere pienamente efficiente la nuova rete territoriale. Oggi disponiamo di strutture che sono state realizzate o sono in fase di completamento e che presto saranno dotate di personale. Adesso bisogna fare in modo che l’intero sistema funzioni davvero, garantendo servizi concreti e risposte tempestive ai bisogni di salute delle comunità locali».





La Cisl Fp Sicilia richiama infine l’attenzione anche sugli effetti che il piano di assunzioni potrebbe determinare nel comparto privato accreditato.

«Occorre che la Regione mantenga alta l’attenzione sulle strutture della sanità privata accreditata. È prevedibile che molte professionalità possano essere attratte dalle nuove assunzioni nel sistema pubblico, con il rischio di determinare carenze di organico tali da incidere sul mantenimento dei requisiti organizzativi richiesti per l’accreditamento. Per questo chiediamo controlli accurati e un’attività di monitoraggio costante, nell’interesse dei lavoratori e della qualità dell’assistenza erogata ai cittadini».

«Le assunzioni rappresentano una svolta attesa da anni – conclude Passanisi – ma la vera sfida comincia adesso: trasformare questo importante investimento in servizi sanitari realmente accessibili, efficienti e vicini alle persone».

Luogo: Palermo

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