Le amministrazioni comunali hanno accolto la produzione e reso possibili le riprese del nuovo progetto audiovisivo firmato da A-Kube ADV

I territori di Santo Stefano di Camastra e Mistretta, nel Messinese, per offrire un volto diverso della tradizione delle ceramiche siciliane conosciuta in tutto il mondo. “La forma si evolve, l’anima resta” è il cuore pulsante del nuovo spot per il lancio della nuova linea di design “Sicilian Pop” di “Terrecotte del Sole”, realizzato e prodotto da A-Kube, presentato in anteprima, ieri, domenica 27 settembre, a Palazzo Trabia, a Santo Stefano di Camastra.

“Sicilian Pop”, la nuova linea decorativa, ideata da “Terrecotte del Sole”, reinterpreta in chiave contemporanea e pop gli elementi caratteristici dello stile ceramico siciliano accostandoli alle espressioni più autentiche e vivaci della nostra cultura.





La collaborazione virtuosa tra una realtà imprenditoriale tutta siciliana e le istituzioni locali è stata la base del progetto di comunicazione per realizzare la campagna di “Terrecotte del Sole”, da 40 anni ambasciatrice dell’artigianato legato alle ceramiche siciliane, con una presenza sempre più solida nei mercati internazionali. La disponibilità e la collaborazione delle amministrazioni comunali di Santo Stefano di Camastra e di Mistretta ha accolto e agevolato il lavoro della troupe nel territorio e consentito lo svolgimento delle riprese nei luoghi individuati per i diversi scenari previsti dal progetto, volto a valorizzare come sempre non solo la produzione della tradizione siciliana ma anche e soprattutto dell’area geografica cui è legata e da cui trae origine. La produzione ha lavorato a stretto contatto con le realtà locali, riuscendo a costruire un legame autentico con luoghi e persone interessati.





“La Sicilia – spiega Bernadette Amato Sottosanti, designer della nuova linea ed erede insieme con il fratello Rosario e la sorella Teresa del percorso imprenditoriale iniziato dal padre Calogero – è parte integrante della nostra identità e, allo stesso tempo, il punto di partenza per continuare a sperimentare e guardare al futuro. Il percorso di internazionalizzazione che abbiamo intrapreso – aggiunge – nasce proprio dalla volontà di portare questa identità oltre i nostri confini, dimostrando che tradizione e innovazione possono dialogare e parlare anche a un pubblico internazionale. Crediamo che innovare non significhi allontanarsi dalle proprie radici, ma trovare nuovi modi per interpretarle e farle evolvere. Per questo, ringraziamo le Istituzioni per aver accolto il nostro progetto e aver contribuito a renderne possibile la realizzazione. È attraverso il dialogo tra tradizione, creatività e innovazione che vogliamo continuare a raccontare ciò che siamo, in Sicilia e nel mondo”, conclude.





La collaborazione con le amministrazioni di Santo Stefano di Camastra e Mistretta si inserisce in un progetto che nasce dalla volontà di “Terrecotte del Sole” di raccontare la propria evoluzione attraverso un linguaggio contemporaneo, mantenendo il riferimento alla tradizione e all’identità che caratterizzano l’azienda. È proprio nel rapporto tra ciò che appartiene alla tradizione e la sua rilettura, attraverso nuovi linguaggi, che nasce Sicilian Pop legando idealmente il percorso dell’azienda alla tradizione e alla contemporaneità della cultura siciliana.





Lo spot “La forma si evolve, l’anima resta”, ideato e prodotto da A-Kube ADV, si inserisce nel percorso di comunicazione e internazionalizzazione che “Terrecotte del Sole” porta avanti da diversi anni e che le ha consentito di diffondere la cultura della tradizione ceramistica siciliana in Italia e all’estero, attraverso un progetto visivo fortemente identitario e capace di trasmettere i tesori del territorio siciliano accanto alla creatività del brand.

Nel corso della presentazione, è stata ripercorsa con il pubblico l’evoluzione del brand negli anni, attraverso la visione del primo spot realizzato “Una terra, tante culture”, che celebrava il valore della multiculturalità della tradizione siciliana, vista come terra di speranza e di accoglienza. Spazio anche a un momento culturale dedicato alla poesia “E bellezza…fu”, scritta da Santina Folisi e declamata dalla sua stessa voce, con la musica dal vivo di Nino Nobile, e al termine un momento conviviale curato da Giuseppe Pellizzeri.

Luogo: Palzzo Trabia, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, MESSINA, SICILIA

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