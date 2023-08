Sarà la meravigliosa voce di Simona Sciacca a chiudere domenica 27 a partire dalle 18.30 alla Tenuta Rasocolmo di Piano Torre il cartellone di “Wine&Music”, rassegna interamente dedicata alla musica e inserita nel Capo Rasocolmo Summer Fest, per la direzione artistica di Claudio Iudicelli di Athena Produzioni.

L’artista porterà nella magnifica cornice del boschetto, a ridosso del promontorio più a Nord della Sicilia, con lo straordinario sfondo del tramonto sulle Eolie e il golfo di Milazzo, il suo ultimo spettacolo, “Cantu di Terra, Vuci di Donna”.

Cantante siciliana classe 1989, sin da piccola manifesta particolari attitudini e simpatia per tutto ciò che appartiene al mondo della musica. La sua predisposizione per il canto la porta a spaziare tra diversi generi musicali, dal pop alla musica leggera, dal canto sacro alla musica popolare, fino al Jazz. Ha prestato la sua voce al cantautore romano Alessandro Mannarino incidendo il brano “La strega e il diamante” nel cd ” Il Bar della Rabbia” e con lo stesso continua costantemente la collaborazione sia nei tour in giro per l’Italia sia nella registrazione dei suoi dischi. In questi anni Simona Sciacca è riuscita a crearsi uno spazio nella scena musicale italiana, differenziandosi per la sua voce matura e profonda e per la forte carica passionale ed emotiva che riesce a trasmettere durante le sue esibizioni, nelle quali è facile riscontrare un segno forte di appartenenza alla cultura Siciliana e popolare in generale. Il progetto da solista della cantante parte proprio dalla Sicilia ma propone sonorità musicali che portano l’ascoltatore in un universo sonoro più ampio, grazie ad un percorso di ricerca e di contaminazione che si espande fino alla musica popolare portoghese e sud-americana.

Ad accompagnarla sul palco, musicisti di grande valore artistico: Alessandro Chimienti alla chitarra e Mauro Menegazzi alla fisarmonica.

