“Nessuna promozione nè progressione di carriera è stata fatta dall’attuale governance della SAS. Probabilmente il Cobas – Codir si riferisce alle conciliazioni relative a cause promosse davanti al giudice del lavoro da vari dipendenti nel corso del tempo. Conciliazioni supportate dai pareri dei legali ovvero da proposte del giudice o della Corte d’Appello. In merito alle delibere citate dai Cobas si tratta di tre conciliazioni su proposta transattiva del giudice del lavoro e della Corte d’Appello di Palermo. Anche in questi casi è errato parlare di promozioni. È evidente che la Sas ha adottato provvedimenti che hanno consentito un notevole risparmio economico in considerazione delle reciproche rinunce in sede conciliativa. È utile ricordare che, secondo l’art. 91 del Codice di Procedura Civile, la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte del giudice può esporre la parte che non ha aderito all’offerta al pagamento di tutte le spese processuali. Vicende che non possono essere sconosciute a chi dice di tutelare gli interessi dei lavoratori. Non si tratta, quindi di provvedimenti discrezionali ma di atti dovuti nell’interesse della società”.

Mauro Pantò, Presidente Servizi Ausiliari Sicilia









