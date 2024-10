Una vera e propria festa che ha coinvolto tutta la zona dell’Olivella a Palermo, quella che si è svolta ieri sera da Fud Bottega Sicula in onore della tuma persa. Tutto il popolo di #savetumapersa, la campagna social ideata da Andrea Graziano, che nel 2018 si era mobilitato in soccorso del Caseificio Passalacqua, ieri si è trovato a festeggiare Salvatore Passalacqua e il traguardo raggiunto della costruzione del viadotto che gli consentirà di proseguire il proprio lavoro in qualsiasi condizione meteorologica.

Tanti da tutta la Sicilia gli chef, i ristoratori, i giornalisti, i produttori, gli addetti al settore e gli amici accorsi a brindare con Passalacqua. Tre gli chef stellati che si sono inventati per l’occasione una pizza con la tuma persa creando delle proposte inediei e apprezzatissime partendo dall’impasto delle pizze di Fud: gustosa la creazione di Nino Ferreri del Limu di Bagheria (PA) con coniglio alla cacciatora, patate arrosto, salsa verde, ravanello marinato e scaglie di tuma persa; goloso il covaccino con funghi cardoncelli confit, fior di latte, pomodorino datterino liquido, crema di tuma persa, tartufo nero siciliano e maionese al lime e zenzero di Tony Lo Coco del ristorante I Pupi, sempre a Bagheria; ghiotta la pizza di Carmelo Trentacosti del Mec di Palermo con chutney di zucca rossa, pulled pork, funghi porcini e spuma di tuma persa.

Ad accompagnare il tutto, fiumi di Voria bianco e rosso dell’azienda Porta del Vento di Camporeale e di Rock, la stout del birrificio artigianale Tarì di Modica.

Soddisfatto il patron di Fud, Andrea Graziano: “È con grande orgoglio che oggi festeggiamo la vittoria non soltanto della tuma persa, ma anche dei siciliani, abituati a combattere contro i mulini a vento, ma che invece oggi, grazie alla loro unione, hanno raggiunto un grande obiettivo. Sono passati sei anni da quel giorno in cui con Salvatore abbiamo parlato della possibilità di fare una campagna social e devo ammettere che all’inizio lui non ci credeva tanto perché era molto sfiduciato dalla situazione, com’è purtroppo normale esserlo per noi siciliani quando nel nostro quotidiano accade questo genere di cose. Ma con #savetumapersa abbiamo dimostrato che anche nella nostra terra, dove tanti obiettivi sembrano irraggiungibili, con grande impegno e abnegazione, ma soprattutto creando una rete fra di noi, anche le cose apparentemente più assurde si possono realizzare. E quindi noi stasera insieme a chef, produttori e ristoratori in realtà abbiamo celebrato la vittoria delle eccellenze siciliane e della Sicilia tutta”.

Gli fa coro Salvatore Passalacqua: “Questa sera abbiamo festeggiato la conclusione di un iter messo in moto da un sistema che è partito dalla base e nel quale la politica è entrata solo dopo lo stimolo venuto da questa base. Dunque stasera si è festeggiato l’epilogo di tutta la storia di #savetumapersa che oggi possiamo definire conclusa con la realizzazione del ponte. Ne approfitto per ringraziare Andrea, in primis, e tutti gli amici, ma anche gli sconosciuti, che hanno preso a cuore la nostra storia creando un’onda mediatica che, in virtù della propria potenza, è arrivata a smuovere i cosiddetti piani alti”.





Luogo: FUD Bottega Sicula, piazza Olivella, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.