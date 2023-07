“Il comparto delle Rsa riceverà una boccata d’ossigeno, dopo l’avvio da parte della Regione delle procedure di rimborso per le rette a titolo di recupero dei tariffari, che dal 2010 sono stati decurtati del 5 per cento. Si tratta di un segnale di attenzione importante nei confronti del comparto, un provvedimento per cui esprimo grande apprezzamento e ringrazio l’assessore alla Salute Giovanna Volo e il direttore generale Salvatore Iacolino. Ricordiamo l’importante servizio sociale che svolgono queste strutture e il personale qualificato che impiegano, senza dimenticare anche l’indotto. Sono una realtà molto importante che ha tanto sofferto negli ultimi anni e che merita grande attenzione da parte delle istituzioni”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale di FdI Marco Intravaia, in seguito allo sblocco della spesa di 8 milioni da riconoscere alle Rsa per le rette di degenza dei pazienti dopo il 61° giorno di ricovero.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.