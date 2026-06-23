Nell’atto parlamentare la deputata regionale chiede trasparenza sul cronoprogramma dei cantieri: “A rischio anche la sicurezza dei cittadini”.

“File chilometriche di auto in autostrada e automobilisti costretti a trovare riparo dal sole cocente sotto gli ombrelloni: sono scene da terzo mondo quelle viste ieri sulla A18. La misura è colma: cittadini costretti a sopportare di tutto e di più a causa di una gestione inadeguata della rete autostradale che fa acqua da tutte le parti e di cui chiederò conto al Cas”.





Lo afferma Jose Marano, deputata regionale M5s e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars, annunciando una interrogazione parlamentare sul tema.

“Al Cas chiedo che si faccia immediatamente chiarezza – afferma la parlamentare – anche sul cronoprogramma dei lavori che al momento non fanno che aggravare una situazione già compromessa e che denuncio da tempo”.





“Viaggiare in queste condizioni – prosegue Marano – non è solo vergognoso ma significa anche non garantire ai siciliani la minima sicurezza. Il governo di centrodestra non è stato in grado in questi anni di cambiare le cose. Non c’è un solo intervento che si sia rivelato decisivo e sull’inadeguatezza delle nostre autostrade siamo ancora qui a registrare il consueto nulla di fatto”.

“Sulle infrastrutture occorre ripartire da zero ed è su questo che la politica dovrebbe concentrare energie e risorse. Altro che Ponte sullo Stretto!”, conclude.

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