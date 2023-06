Il 12 marzo 2023, con l’elezione di Elly Schlein a Segretario del PD, segna un punto fermo per il riequilibrio e il

rilancio dei principi e dei valori fondanti la Carta Costituzionale della Repubblica italiana, attraverso il sistema dei

Partiti che non possono identificarsi a misura o a denominazione uomo, donna (Salvini, Berlusconi, Meloni), ma debbono richiamarsi e denominarsi per i valori, gli ideali e i principi economici di cui sono espressione e riferimento nella società italiana e a cui ispirano il programma e l’azione di go- verno del Paese.

La capacità politica di Romano Prodi è stata quella di raccogliere il testamento politico dell’agosto 69’ a Vallombrosa di Fernando Santi finalizzato a determinare un’Alleanza politica stabile tra i Partiti del Centro-Sinistra che risollevarono il Paese dalla povertà e dalle macerie del secondo conflitto mondiale, realizzando significative

riforme e il miracolo dell’economia italiana.

Resta la responsabilità storica di Romano Prodi di aver vanificato i Comitati per l’Italia che vogliamo, in cui erano presenti e distinte le diverse anime del CentroSinistra, e di aver concorso alla costituzione del PD per assumere la presidenza del Governo del Paese, rendendo però non più distinguibile la ricchezza di valori, ideali,

dottrine economiche e sociali dell’Alleanza politica.

Con la celebrazione del Congresso PD, la parte più illuminata e minoritaria del PD e in modo più significativo la società civile, che ha potuto partecipare al Congresso e votare in modo determinante Elly Schlein, hanno indicato la via che deve percorrere il Centro-Sinistra in Italia per la ripresa e il rilancio dei Partiti politici italiani,

riferimenti irrinunciabili e luoghi di aggregazione politica per realizzare un programma unitario di governo della società italiana.

All’articolazione di una moderna area di Sinistra, che non abbia la pretesa di rappresentare tutti e pertanto nessuno, dovrà riguardare l’azione politica di Elly Schlein, per guidare un Partito moderno e radicato nella società, riferimento politico certo della Sinistra del Paese.

Le diverse anime politiche dell’area cattolica, liberaldemocratica, repubblicana, socialista ed ambientalista, attraverso il rilancio e la ridefinizione dei loro Partiti, debbono tornare ad essere luoghi di aggregazione e formazione politica ed indicare l’attualità e la consistenza del patrimonio di valori di cui sono portatori, per realizzare, nell’attualità dei bisogni del Paese, un concreto, significativo e condiviso progetto di governo della società italiana.

LUCIANO LUCIANI

